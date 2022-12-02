«Иванушки International» приедут в Дом молодёжи поддержать инициативу резидентов арт-кластера «Таврида»

6 декабря в Москве состоится Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко. Постановка станет ключевым событием культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Доме молодёжи, который откроет свои двери в ЦВЗ «Манеж» в декабре. Кавер-версии хитов группы «Иванушки International» в исполнении молодых артистов и звезд российской сцены прозвучат как выражение благодарности и признания их мэтру и наставнику.
В числе молодых артистов – участников Трибьюта – резиденты арт-кластера «Таврида», многие из которых уже находятся в ротации на крупнейших музыкальных платформах страны: НЕМИЛА, SOIYA, MATANYA, ALLERGIA, Ефим Фейгензон, Balash, Галя, Айван, RETUNEC, Тёма Куба, Nаnsi & Sidorov, ALEXEY TAVLEEV. Их инициативу приедут поддержать и звезды российской сцены: группы «Корни» и «Фабрика», Александр Иванов и группа «Рондо». Кульминацией программы станет выход на сцену самих «Иванушек International». В тандеме артисты исполнят кавер-версии популярных песен, таких как «Кукла», «Два бездонных океана глаз», «Малина», «Колечко», «Билетик в кино», «Небо», «Снегири», «Золотые облака», «Реви», «Тополиный пух», «Тучи».
Посетители Дома молодёжи не только услышат новые неожиданные прочтения известных песен, но и смогут погрузиться в атмосферу по-настоящему «народного» мюзикла с сюжетными номерами, в которых самобытные народные традиции и классические художественные образы переплетаются с современными культурными представлениями. Яркие сценические номера дополнят видеоконтент, световые инсталляции и интерактивные декорации.
Трибьют пройдёт 6 декабря в 20:00 в Доме молодёжи (ЦВЗ Манеж, город Москва). Стать зрителем может каждый желающий.
Напомним, Дом молодёжи объединит ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодёжной политики. В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022», Всероссийской премии «Больших перемен» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тысяч человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодёжь.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.