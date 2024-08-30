Иви начал работу над проектом «Выстрел»

Байопик «Выстрел» приоткроет зрителю стороны жизни великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которые обычно остаются за рамками осмысления его личности и творчества. В основу проекта легла идея передать импульс и мотивацию поступков, которые повлияли на судьбу гения. Производством сериала займется киностудия «РОК». Генеральным продюсером выступит Алексей Учитель, режиссером — Илья Учитель, сценаристом — Ариф Алиев.

Император был убежден, что мир устроен так, что будущее нам неведомо: мы не можем знать, что нам выпадет. Пушкин же верил, что будущее предопределено. Поэтому в его стихах были предвестья: он умрет, ему поставят памятник, зимний дворец сгорит — он предрекал это еще в 1829 году. Когда 8 лет спустя Зимний полыхал, Пушкина уже не было в живых. Император вызвал военного следователя Галахова на пожар. Не потому, что рук не хватало, а потому что решил наконец наказать всех виновников гибели поэта. Только так можно было успокоить общество, поставив в деле точку. Галахов составил список участников дуэльного заговора: от отвергнутых женщин и опасных соперников до старого отца и прекрасной супруги…

– Для Иви «Выстрел» станет первым сериалом собственного производства в биографическом жанре. Уже на этапе сценария мы видим, что эта история окажется неожиданной и интересной для зрителя, так как откроет жизнь Александра Сергеевича Пушкина с тех сторон, с которых ранее ее не видели. У «руля» проекта режиссер Илья Учитель и продюсер Алексей Учитель, а значит, нас ждет яркая и глубокая история на экранах, — говорит заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.

Арт – NESNOVA™