Иви объявил дату премьеры экшен-комедии «Разрешите обратиться»

Онлайн-кинотеатр Иви представил трейлер супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться». Премьера всех серий в онлайн-кинотеатре состоится 20 июля. Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда». Главные роли исполнили Андрей Гальченко, Даня Киселев, Александра Киселева, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник.

20 июля в борьбу с преступностью вступит настоящий оборотень Гоша Котов. Но бороться с миром несправедливости ему помогут не столько сила, скорость и выносливость, сколько доброе сердце и обостренное желание наказать виновных. Гоша, в прошлом робкий и трусливый парень, по воле судьбы обретает суперспособность, — зрителю предстоит узнать, пойдет ли новое амплуа герою на пользу или, наоборот, принесет ему много неожиданных проблем.

Гоша Котов с детства мечтает стать таким же крутым полицейским, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает зараженная собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем. Что остается в Котове неизменным — его острое чувство справедливости. С этого момента Гоша начинает активно бороться с преступностью, а также решать свои личные проблемы. Главному герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила — это большая ответственность.

Продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов. Режиссером сериала выступил Илья Ермолов.

«Безусловно, молодой каст — это глоток свежего воздуха для проекта. Талантливые артисты с горящими глазами, жаждущие попробовать себя в новых ролях, — это здорово. На площадке с ними происходит настоящих обмен энергией. Самое ценное в работе с молодыми актерами — это возможность видеть, как на твоих глазах рождается что-то новое: артист играет не то, что он играл уже сотню раз, не идет по проторенной дорожке, а впервые пробует что-то здесь и сейчас. Это и есть настоящее чудо на съемочной площадке», – говорит режиссер Илья Ермолов.

«В начале истории Гоша служит в полиции, куда он пошел по стопам своего легендарного отца. Добрый, наивный, законопослушный парень оказывается белой вороной, изгоем, предметом насмешек, потому что то, во что он верит, и на чем был воспитан — нежизнеспособно в этом городе, который полностью погряз в болоте бандитизма, коррупции и страха. Но все меняется в один момент. Для меня эта история про то, может ли один человек защищать свои идеалы и мечты, когда все вокруг принуждает его от них отказаться. Это история про становление личности. Про то, что вырастить в себе «героя» может каждый из нас. И как, сражаясь со Злом, мы можем стать Злом еще большим», – рассказывает актер Андрей Гальченко.

«Мой герой, Дэн, — главный антагонист в этой истории. Вернувшись с Гоа, он решает воспользоваться положением отца-мэра и навести свои порядки на заводе «Молот», что и приводит в итоге к череде сверхъестественных событий. Уверен, зрителю будет интересно наблюдать, как разворачиваются сразу несколько сюжетных линий и как меняются герои. И, конечно, надеюсь, что наша необычная история поможет зрителю убедиться, что доброе сердце куда мощнее любых суперспособностей!», – делится актер Даня Киселев.

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