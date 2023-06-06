Иви объявил о старте съемок криминального ромкома «Блеск» с Александрой Бортич в главной роли

Иви запустил съемки криминальной романтической комедии «Блеск». Режиссером проекта станет Мария Агранович, а роли исполнят Александра Бортич, Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие. Также в съемках примет участие популярная видеоблогер Юлия Гаврилина, а самым неожиданным станет появление на экране новой звезды в роли потомка турецкого султана.

Очаровательный Серкан, называющий себя потомком турецких султанов, и молодая петербурженка Анна (в исполнении Александры Бортич) объединяются ради совершения «преступления века». Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кирилл Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.



Шоураннером проекта выступает Маруся Трубникова. Продюсеры — Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов; креативный продюсер — Инна Оркина-Сексте. Производством сериала занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн».

«Истории крутых аферистов были и остаются очень популярными у нашего зрителя. Добавляем сюда юмор, романтику и получаем потенциальный хит. Сериалов такого жанра пока не было в нашей линейке собственного производства, но мы уверены, что этот проект ждет настоящий успех», – говорит Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви.

Проект войдет в линейку «Сериалы Иви» и скоро появится в онлайн-кинотеатре.

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