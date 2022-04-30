IVI объявляет о старте съемок драмы «Лунатики» с Викторией Исаковой

Онлайн-кинотеатр IVI и кинокомпания «Общественное Мнение запускают новый проект – полнометражную психологическую драму «Лунатики» режиссера Юрия Мороза.

Главную роль – телепродюсера Ренату – в фильме сыграет популярная актриса Виктория Исакова, для которой это уже не первое сотрудничество с онлайн-кинотеатром — наши зрители хорошо помнят ее героиню Елену Ивановну в сериале IVI Originals «Нежность».

Режиссер Юрий Мороз для своей полнометражной работы «Лунатики» собрал мощный актерский состав. В картине снимаются — Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарев, Алексей Агранович, Алексей Розин, а также молодые талантливые актеры Степан

Белозеров и Дарья Верещагина.

Драма расскажет о непростых отношениях матери и сына. Успешный телевизионный продюсер Рената оказывается в трудной жизненной ситуации. Ее сын Никита, суперпопулярный рэпер, в поисках вдохновения и куража теряет себя и становится наркоманом. Рената обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика компьютерного психозондирования, в результате которой происходит «переформатирование» личности пациента. Но есть важный аспект: после психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену. «Мне очень интересны неоднозначные характеры. Моя героиня проживает взлеты и падения, но самое главное — это сын, взросление которого она пропустила. Моей героине предстоит сложный выбор: спасти жизнь сыну, но никогда его больше не увидеть. Это история про отношения родителя и ребёнка, про эгоизм, про серьёзные ошибки и про принятие. Подготовка к роли — это всегда процесс, в который включено много разных цехов — художник по гриму, по костюму, оператор, и конечно же, над всем этим режиссёр с его видением. Мы обсуждали каждую сцену в сценарии, и все время придумывали, как развивается и меняется героиня внешне и внутренне. И я надеюсь, что спустя время нашу работу можно будет увидеть на больших экранах», — поделилась актриса Виктория Исакова.

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