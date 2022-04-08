IVI Originals завершил съемки сериала «Замерзшие»

Новым оригинальным проектом онлайн-кинотеатра IVI и Продюсерской компании «Среда» станет психологический триллер «Замерзшие» режиссера Адильхана Ержанова, участвовавшего в таких престижных кинофестивалях, как Каннский, Венецианский, фестиваль в Торонто. Для режиссера проект стал дебютом в сериальном формате. Прямо сейчас завершились съемки, проходившие в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области. Такой разброс локаций не случаен: «Замерзшие» исследуют понятие холода во всем многообразии его проявлений.

«Замерзшие» — драматическая история о потере и мести. Сюжет развивается на заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши. В промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина (Артем Быстров). Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити (Владимир Канухин). Тем временем, убийства продолжаются.

«Атмосфера на съемках царила, как в большой семье, все прошло очень легко и слаженно. Меня окружал талантливый коллектив: актеры, операторы, художники, каждый из них по-своему оживил мир этого сериала. Особенность этой картины в том, что она уникальным образом сочетает несколько жанров: при всем очевидном настроении триллера это и нуар, и драма, и даже хоррор. Съемочные локации сыграли особую роль, они все красивые и художественные, нас окружали снег и просторы. Мне сложно сказать, каким получится сериал, но я уверен, что таланты команды в нем проявятся абсолютно», – поделился режиссер Адильхан Ержинов.

«Съемки проходили прекрасно! Огромная радость работать с такой командой. Для меня это было доброе и увлекательное путешествие, которое попало в самое сердце. Мне очень нравилось сниматься на улице: снег, метель, лед – как будто бы я снова ребенок и много гуляю зимой. Чистый воздух, мощь природы – кайф! А вот когда мы разделись и попали в полицейский участок…. Мне было немного тяжеловато: одна локация, в которой 24/7 происходит драма. Но мы и это пережили, сплотившись еще больше. Вообще это странное время для съемок, но именно они помогали не падать духом. Моя героиня получилась жесткой и трогательной. На сете я была окружена одними мужчинами, как, собственно, и моя героиня на ее работе. И среди них надо выживать. А еще быть сильной и терпеливой. Не хочу делать никаких выводов заранее, но мне очень нравится то, как придумывает и воплощает в жизнь свои идеи Адильхан. Про себя могу сказать точно – вложила всю душу и делала это на чистой творческой энергии, доверяя режиссеру и создавая вместе с ним», — рассказала актриса Лена Тронина.

«Несмотря на то, что сюжет сериала достаточно непростой, съемки проходили весело, как ни странно это звучит. Команда сложилась абсолютно удачно: все настоящие профессионалы, каждый знает свое дело. Съемки проходили в каких-то фантастических и сказочных локациях. Мы были в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии. Мне кажется, что это история получается очень страшной, настоящей, дающей человеку возможность задуматься, как надо и не надо поступать. А если ты уже поступил, то нужно быть готовым отвечать за это даже не перед людьми, а перед чем-то высшим. Мой герой получился неоднозначным, трудно сказать, какой он, раздираемый добром и злом. Для меня это небольшая победа, ведь основной была тема борьбы человека с добром и злом, а что побеждает в нем, всегда зависит только от нас. Именно исследование этой темы меня и привлекло», – рассказал актер Артем Быстров.

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