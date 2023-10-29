Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с Серканом, представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с «наследственностью» — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

В новой сцене из криминального ромкома «Блеск» героиня Саши Бортич пытается сдать в ломбард драгоценное колье, ведь ей жизненно необходимы деньги на спасение отца. Вот только юную сотрудницу комиссионки не проведешь — та сразу понимает, что с этим украшением что-то нечисто. Что именно — зритель сможет узнать, посмотрев «Блеск».

В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.

Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Эльмира Айнулова и Мария Журомская.

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