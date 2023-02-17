Иви представил первые кадры нового сезона сериального хита «И снова здравствуйте!»

Онлайн-кинотеатр Иви представил тизер-постер и первые кадры нового сезона комедийного экшен-сериала «И снова здравствуйте!», созданием которого занималась компания «Медиаслово».

Первый сезон «И снова здравствуйте!» с высокими рейтингами прошел на Иви, получив отличные отзывы зрителей. За первые несколько дней сериал посмотрели более 350 000 домохозяйств. В новом сезоне зрители увидят любимых героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Аглаи Тарасовой, а также Павла Чинарева и Любови Толкалиной. К проекту также присоединились Миркурбанов Игорь, Николай Наумов, Любимов Илья и Анна Гухман.

По сюжету Борис хочет довести дело до конца — убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти – наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви: «Уже по первым дням жизни сериала на платформе становится понятно, будет ли сериал продлен на второй сезон. С этим проектом было именно так. Мы сразу увидели реакцию аудитории, интерес, который возрастал с каждым днем. Не совсем обычный, но интересный для зрителя жанр криминальной экшен комедии, прекрасный актерский ансамбль, очень динамичный сюжет и новые повороты — все это ждет нас в продолжении».

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви: «В новом сезоне мы, прежде всего, постарались сохранить все то, за что зритель полюбил этот проект. Как мне кажется, важно, что во второй части будет больше трогательности и любви, больше глубины, наряду с прекрасным юмором и криминальным экшеном, которые так любит наш зритель».

Данила Шарапов, генеральный продюсер Медиаслово: «При работе над вторым сезоном «И снова здравствуйте!» для нас было важно сохранить энергию и свежесть проекта и при этом немного обновить его. Надеюсь, нам это удалось, и поклонникам сериала и новым зрителям понравится новая работа режиссера Егора Чичканова»

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