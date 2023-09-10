Иви запустил новую функцию «Поток», которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов

Онлайн-кинотеатр Иви добавил в мобильное приложение и на SmartTV раздел «Поток» — уникальный и совершенно новый для стриминговых сервисов подход к выбору контента. «Поток» — это бесконечная лента с лучшими отрывками фильмов и сериалов: как новинок, так и нестареющих хитов.

Главная цель новой функции — решить проблему долгого и утомительного поиска интересного контента для просмотра. Большинство пользователей стриминговых сервисов тратит на это около получаса. Ходят по вкладкам, рекомендациям, подборкам — и этот процесс совершенно не доставляет удовольствия, а порой даже начинает раздражать. Иви важно вдохновлять людей на просмотр и экономить их время на поиск «того самого» фильма или сериала, находя ответ на вопрос «Что посмотреть?» всего за пару минут.

Мы собрали более 42 тысяч классных моментов из нашего каталога: не только при помощи талантливых и знающих контент людей, но и с использованием алгоритмов машинного обучения. Лента рекомендует пользователю самые интересные и цепляющие отрывки картин из каталога Иви и предлагает сразу перейти к просмотру: можно продолжить с этого момента или начать сначала. А если что-то заинтересовало, но не хочется смотреть прямо сейчас — можно добавить в «Избранное» или поделиться в социальных сетях и посмотреть потом.

Чтобы можно было с легкостью смотреть «Поток» в любой ситуации (когда шумно, в дороге или когда не нужен звук), мы добавили русские субтитры в весь наш каталог (а это более 65 тысяч единиц контента), а описания фильмов и сериалов сделали лаконичными. Мы также адаптировали моменты под мобильные устройства — они показываются и в вертикальном виде.

«Поток» упрощает процесс поиска и выбора фильма или сериала и делает его легким и увлекательным. Достаточно просто листать короткие ролики и сразу переходить к просмотру того, что заинтересовало.

Функция уже доступна для всех пользователей в мобильном приложении и для владельцев подписки на SmartTV.

Фото - «Новый сезон»

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