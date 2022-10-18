Из арт-кластера в просветительский курорт – «Таврида» тестирует новейшие образовательные программы

В Капсельской бухте Судака в Крыму завершился последний из восьми образовательных заездов «Тавриды» в 2022 году. С июня по октябрь на площадке арт-кластера проведено 25 арт-школ различных творческих направлений. Их участниками стали более 2600 молодых профи из 84 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики, а также юные творцы из зарубежных стран. «Тавриду» посетили более 500 экспертов, наставников и почетных гостей. Экспериментальные форматы и творческие лаборатории, тысячи часов репетиций и воркшопов, сотни творческих и креативных проектов, постановок и перформансов, идей и ресурсов на их реализацию, – вот лишь краткое резюме яркого лета на «Тавриде».

«Каждый год, подводя черту под образовательным сезоном в Крыму, мы с командой фиксируем знаковые результаты и события, сопоставляем с запланированными задачами. Для нас особенно важно, что 2022 год стал последним для «Тавриды» в привычном для всех виде. С запуском Университета креативных индустрий в мае 2023 года мы уйдём от сезонного формата работы и сместим фокус внимания на создание первого в России просветительского курорта, где качественный и полезный отдых совмещен с возможностью обучаться по выбранному направлению, – отмечает руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Вызовы времени ещё больше сплотили аудиторию нашего проекта – сообщество молодых профессионалов, – поэтому они продолжают развивать профессиональные компетенции, создавать творческие команды и проекты, внося таким образом свой вклад в страницы истории культуры нашей страны».

Каждый из образовательных заездов получился непохожим на другие, но все они были объединены общей идеей – исследованием своего собственного культурного кода, поиском новых способов выражения национальной идентичности при помощи творческих инструментов.

Первый образовательный заезд «Кириллица» был посвященный Году культурного наследия народов России и объединил пять арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна. Итогом совместной работы участников всех направлений стала театрализованная постановка «Кириллица» – рассказ об истории России, богатстве и разнообразии культуры ее народов. В основу сюжета легли «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы. Всего было написано 59 сказок, лучшие из которых вошли в сборник, который планируется издать как в печатном виде, так и в аудиоформате.

Впервые на «Тавриде» прошла арт-школа иконописи. Участники постарались глубже осмыслить древнее ремесло, являющееся национальным достоянием России, и написали 22 иконы. Благодаря стараниям молодых иконописцев, на «Тавриде» появилась икона святителя Луки, покровителя Крымского полуострова.

Партнер образовательного заезда журнал «Юность» выбрал участницу арт-школы шрифтового дизайна Полину Кареву из Владивостока в качестве иллюстратора для создания обложки новогоднего выпуска журнала.

Во время образовательного заезда «Кириллица» на площадке работали мануфактуры «Сделано на Тавриде», где все участники могли познакомиться с промысловыми техниками народов России: набойкой по ткани, чеканкой монет, декоративной росписью и др. 10 балалаек и 8 гуслей, собранных и расписанных руками участников и экспертов арт-школы, стали подарком для Центра детского и юношеского творчества города Судак Республики Крым.

Одним из экспертов образовательной программы стал Артемий Лебедев. На своей лекции «Дизайн будущего» он рассказал о том, какое преимущество есть у российских специалистов перед профессионалами других стран: «Мультикультурализм – одно из ключевых наших отличий и преимуществ перед другими странами. Мы впитываем абсолютно всё: можем исследовать жизнь африканских племен с таким же интересом, как фольклор вологодской деревни – и в этом всегда была отличительная черта нашего сознания. Молодому специалисту нужно доказать, что его решение работает, и тогда даже самая крупная компания согласится его взять».

Впервые «Таврида» в партнерстве с Всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры» провела выездную экспедицию по сбору и оцифровке данных о нематериальном культурном наследии Республики Крым «Сохраняя традиции». Итогом работы стали 50 оцифрованных документов для цифрового архива Республики Крым, 30 атрибутированных и зафиксированных на фото экспонатов для республиканского Этнографического музея, 8 часов записанных интервью с пятью жителями-хранителями локальной культуры для проекта «Лица Крыма».

Экологической повестке, взаимоотношениям человека и природы был посвящен второй образовательный заезд «В движении». Экологи, мастера боевых искусств, танцоры и хореографы современных направлений представили постановку, своего рода эко-манифест, в которой танцовщики на языке тела рассказали, как чувствует себя живая природа под грубым и безответственным воздействием человека. Финальный аккорд постановки – показательные выступления мастеров боевых искусств, – стал торжеством духа, чистой силы, гармоничных отношений человека с собой и с окружающим миром.

Арт-школа боевых искусств прошла на «Тавриде» впервые и была организована совместно с Национальным Советом Айкидо России. Участники провели более 40 часов на тренировках по айкидо, иайдо, дзедо, цигун, тайци и ушу, учились искусству каллиграфии и икебаны. Общая тренировка на открытом пространстве – масштабное занятие цигун – объединила более 300 человек. Занятие провел эксперт арт-школы боевых искусств Сергей Суховей, МСМК по ушу, 4-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, чемпион мира и Европы по тайцзицюань. «На «Тавриду» приезжают люди, вдохновленные своими идеями, здесь они знакомятся друг с другом, и за счет этого появляются новые проекты. Каждое утро на берегу моря я проводил занятие цигун с участниками, и в предпоследний день заезда мы организовали тренировку сразу для всех направлений – танцоров, экологов, представителей боевых искусств. К нам присоединились даже эксперты и сотрудники арт-кластера. На закате мы все вместе зарядились энергией этого волшебного места», – рассказал Сергей.

Экология, как и боевые искусства, стала новым направлением для «Тавриды». Образовательная программа арт-школы была подготовлена совместно с генпартнером арт-кластера – Российским экологическим оператором. Участники провели субботник в природном заказнике «Новый свет», где собрали более 2000 литров мусора, предложили 30 идей по экологизации площадки «Тавриды» и переработали килограммы вторичных полимеров в эколаборатории арт-кластера.

На образовательном заезде «Арт-маркет» сошлись три вида современного искусства – мода, музыка и арт. Молодые профи из мира моды за неделю работы узнали о возможностях продвижения своих коллекций от топовых представителей индустрии, включая Владислава Лисовца и Игоря Чапурина. В итоговый лукбук «Таврида FASHION» вошли свыше 10 000 кадров. После этапа постпродакшена проект будет размещен в сети. Также была выпущена апсайкл-коллекция одежды – новые модные образы сконструированы из старых вещей. Молодые музыканты – участники арт-школы современной музыки – записали 35 авторских треков, многие из которых уже находятся в ротации на различных стриминговых платформах.

«С точки зрения творческой работы обстановка на «Тавриде» очень хорошо помогает – участники более расслаблены, они легче и свободнее проявляются, – говорит вокальный продюсер шоу «Ну-Ка, все вместе», кастинг-эксперт «Песни» на ТНТ Нани Ева. – Но, думаю, ключевой фактор, который помогает им развиваться – это сообщество, в котором все друг друга поддерживают. Приезжая сюда, молодые творцы становятся более сформированными, больше опираются на себя, и это результат того, что здесь они получают поддержку и обретают новые команды единомышленников. Получается, это содружество, которое укрепляет каждого как отдельную единицу».

Программа арт-школы современного искусства сосредоточилась на продвижении художников, арт-менеджеров и дизайнеров выставочных пространств в профессиональной среде. Команда Art Russia выбрала 5 художников для участия в ярмарке современного искусства в 2023 году. Также по итогам питчинга креативный проект «Коммуналка» Елены Гожьяновой из Краснодара будет реализован совместно с центром современной культуры «Нулевая комната».

Самый музыкальный образовательный заезд «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана» прошел под маркером программы будущего Университета креативных индустрий, в котором именитый дирижер возглавит музыкальное направление. На неделю бухта Капсель превратилась в большую репетиционную площадку, заполнилась музыкой и нотными листами. 148 классических и 140 джазовых музыкантов подготовили два масштабных концерта. Шоу классической музыки – постановка «Зарождение» – состоялось на территории стройплощадки Университета креативных индустрий, образовательного центра, который начнет работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида» и флагманом туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Крыму. Оркестр из 119 инструментов расположился на фоне строящихся объектов и техники. Художественным руководителем и дирижером оркестра выступил Юрий Башмет. В программу шоу «Зарождение» вошли шедевры русской классической музыки, а также диптих для симфонического оркестра, написанный Олегом Давыдовым, участником образовательного заезда.

Большой джазовый концерт под управлением Игоря Бутмана, посвященный празднованию 100-летия российского джаза, прошел на территории арт-кластера на сцене, установленной на берегу Черного моря. В программе прозвучали джазовые стандарты, популярные мелодии в джазовой обработке и авторские произведения современных композиторов, в том числе участников арт-кластера «Таврида»: Easy Five Святослава Епифанова, Flight Анатолия Келе, «Легенда о красивой Розе», скандинавская народная песня в аранжировке Владислава Минеева и другие композиции.

Впервые в рамках образовательной программы на «Тавриду» в Крым приехали молодые дизайнеры и архитекторы, чтобы принять участие в архитектурном воркшопе арт-парка и конкурсе архитектурных макетов. Одно из направлений, к которому они были привлечены, – разработка проекта по благоустройству Тропы Голицына – исторической достопримечательности, расположенной вдоль береговой линии к юго-западу от поселка Новый Свет в Крыму.

Представители сразу трех театральных направлений встретились на образовательном заезде «Главная сцена», объединившем арт-школы музыкального театра, национального театра и театрального менеджмента. Результатом работы большой команды артистов, постановщиков, авторов, техников и продюсеров стала музыкальная постановка «Голоса большой страны», в которой задействованы 75 участников «Тавриды». Работа над мюзиклом продолжается в Москве под руководством главного режиссера Алексея Франдетти, большая премьера состоится в декабре на новой сцене «Москонцерта».

В рамках арт-школы национального театра прошла серия крупных отборов, по результатам которых участники получили широкие возможности для профессиональной реализации. Так, Павел Пронин стал победителем отбора на позицию режиссера-постановщика в театральном проекте – постановке спектакля и последующим включением его в репертуар Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького (г. Махачкала). Проект представил лично директор театра Тимур Магомедов. 30 заявок участников образовательного заезда прошли отбор и были допущены ко второму этапу конкурса в рамках проекта «Искусство рядом!». По итогам кастинга пять творческих команд смогут от трех до шести месяцев проводить репетиции в арт-пространствах Москвы, а после представить и запустить в прокат свой театральный проект.

Большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, провел отборочный тур конкурса творческих идей, адресованных детскому театру, в результате которого во второй тур допущены семь участников арт-школы: Алина Кушим, Донатас Грудович, Алексей Егоров, Павел Пронин, Аделина Сапаева, Евгений Серзин, Екатерина Шихова. Лучшие из них представят свои проекты в Москве на закрытии Большого Детского фестиваля и получат возможность реализовать их в одном из театров России.

Ещё один партнёр арт-школы – проект «Другая сцена» Александринского театра – представил образовательный трек, в котором раскрыл процесс создания спектакля: от идеи до художественной и технической реализации. В рамках трека прошел первый этап конкурсного отбора работ, которые в перспективе будут воплощены на сцене Александринского театра. Пропуск во второй тур, который пройдет в октябре, получили Екатерина Шихова, Анна Жданова, Игорь Ромыш, Павел Пронин и Екатерина Феньева.

Образовательная программа арт-школы театрального менеджмента стала апробацией одноименного курса, который в будущем войдет в образовательную программу Университета креативных индустрий под наставничеством директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока. По итогам работы участникам выданы свидетельства государственного образца о повышении квалификации от Театрального института им. Б. Щукина.

Вместе с театралами на площадке арт-кластера работала арт-школа промышленного дизайна. Участникам была поставлена задача – заглянуть в будущее и разработать малогабаритные и легко транспортируемые пространства для жизни. В результате они предложили 12 проектов Мобильных Мета Модулей (М3), каждый из которых представляет собой уникальный проект жилого помещения на стыке высоких технологий, философии, психологии, коммуникации, сложных архитектурных и концептуальных решений и простых человеческих потребностей и запросов. Все проекты представлены в трех форматах: презентация, лендинг и VR-модель.

Очный модуль акселератора «Создавай.Таврида» – проекта, который помогает молодым людям запускать устойчивые проекты в сфере культуры и искусства, – собрал 22 молодых предпринимателя. На площадке они дорабатывали свои проекты под наставничеством опытных консультантов и экспертов, а вместе с тем изучали экономику и финансы, инвестиции и продажи, стратегии бизнеса и коммуникации, развивали жесткие и гибкие навыки.

«На «Тавриде» легко знакомиться, объединяться в команды, создавать и развивать свои проекты. В таких условиях программа акселератора, довольно сложная и насыщенная, хорошо усваивается и даёт колоссальные плоды. Молодые предприниматели, управленцы, дизайнеры, представители творческих профессий — все они здесь получают не только эмоциональную поддержку, но и реальные, вполне конкретные знания, наработки, знакомства, которые в дальнейшем становятся для них точкой опоры и хорошим стартовым капиталом для построения успешной карьеры», – отмечает эксперт «Тавриды» Наталья Храмова, шеф-редактор отдела спецпроектов, ведущая «РБК».

16 короткометражных фильмов за 72 часа сняли участники арт-школы кино и сериалов в рамках образовательного заезда «В эфире». Их коллеги – сценаристы в то же время прошли сценарный кэмп, и представили свои работы на большом питчинге, где их оценивали представители компаний-лидеров индустрии: 1-2-3 production, телеканала ТВ3, XOVP, киностудии «Наследники», онлайн-кинотеатров Иви и ОККО, продюсерского центра Potential Film Company. По результатам студии и платформы отметили и отобрали для дальнейшей работы 11 сценарных заявок.

Арт-школа геймдизайна – ещё одна в списке дебютировавших на «Тавриде». Молодые профи геймдева создали каталог из 8 мини-игр полного цикла, в том числе 2 настольных, в основе которых тема «Место силы на «Тавриде». Главный партнер образовательной программы – Международный колледж информационных технологий IThub. По итогам работы всем участникам арт-школы были вручены сертификаты о прохождении курса от IThub.

Современным тенденциям в медиасфере была посвящена арт-школа новых медиа. Партнерами выступили – образовательная программа АНО «Диалог» «Мастерская новых медиа», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Работу участников курировали эксперты Мастерской совместно с командой медиаменеджера Кристины Потупчик.

Самой узкоспециализированной и одной из самых ожидаемых арт-школ этого года стала арт-школа виноделия и сыроварения. Начинающие фермеры, сыровары и виноделы, студенты аграрных вузов, биотехнологи и маркетологи пищевой промышленности в течение недели погружались в тонкости винного дела, секреты производства, правила продажи и продвижения, в перспективы индустрии. Один из дней заезда участники провели в винном парке MRIYA.WINEPARK и смогли соприкоснуться с процессом производства напитков и своими глазами увидеть пример успешного винодельческого бизнеса. Молодые сыровары и фермеры вместе с командой экспертов во главе с сыроваром Олегом Сиротой накормили всю «Тавриду» сыром, сваренным непосредственно на площадке во время образовательного заезда.

Потенциал креативных индустрий в регионах исследовали участники арт-школы, посвященной развитию Дальнего Востока. Партнером арт-школы выступила «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Участники разрабатывали пять кейсов: развитие туристического потенциала города Магадан; создание брендинга и знакового события для привлечения туристов в Архангельскую область; разработка решений для развития экотуризма на Байкале; проектирование арт-пространства в Хабаровске; формирование предложений в мастер-план Северо-Курильска. По итогам было презентовано 8 проектов по развитию территорий Дальнего Востока. Жюри особо отметило проекты участников по развитию Магадана, Архангельской области и Северо-Курильска. Реализация мероприятий этих проектов намечена на 2023 год с привлечением федеральных грантовых ресурсов.

«На Дальнем Востоке практически каждый город свое будущее связывает с креативными индустриями. Мы уже прошли первый этап, когда никто не понимал, что такое креативные индустрии. Сейчас с этим разобрались и перешли к следующему этапу, на котором важно четко и предметно сформировать запрос, – рассказывает директор департамента развития территорий «Корпорации развития Дальнего Востока» Илья Петрасов. – Образовательная программа, организованная совместно с «Тавридой» – для нас пилот в этом году. И мы надеемся, что он будет продолжаться, и первым результатом станет создание экосистемы на основе тех идей и проектов, которые родятся на этой площадке, и появление первых агентов этой экосистемы на Дальнем Востоке».

Арт-школа уличного театра и цирка стала экспериментальной образовательной площадкой. Пять лабораторий: «Актерская психология и клоунада», «Ботанический цирк», «Жонглирование, звук, ритм, вокал», «Предметный цирк» и «Архитектурный цирк» – стали апробацией нового формата обучения в цирковом и театральном направлениях. В перспективе подобные лаборатории станут частью образовательной программы Университета креативных индустрий.

Художественную выставку представили участники арт-школы академической живописи. В течение заезда молодые творцы написали более 150 работ, на холстах запечатлели не только территории арт-кластера в Капсельской бухте, но и другие живописных локации полуострова: Царскую тропу в Новом Свете, ялтинский Ливадийский дворец, Бахчисарай и Херсонес Таврический. По окончании заезда лучшие из работ молодых авторов отобраны для собрания «Тавриды» и в дальнейшем будут показаны в Университете креативных индустрий и на выставках в региональных арт-резиденциях.

Арт-школа гостеприимства прошла в партнерстве с конкурсом «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В работе арт-школы приняли участие молодые специалисты индустрии гостеприимства, которые стремятся развивать российские туристические локации и создавать благоприятные условия для развития внутреннего туризма. Образовательная программа была выстроена таким образом, чтобы участники смогли максимально погрузиться в теорию клиентоориентированности и сервиса, отработать лучшие практики взаимодействия с путешественниками с тем, чтобы применить полученные знания в собственных проектах. В результате участники арт-школы разработали 4 концепции развития фестивальной площадки арт-кластера «Таврида».

Впервые на площадке «Тавриды» состоялась международная арт-школа «Здравствуй, Россия!», совместная с Россотрудничеством. 39 молодых творцов приехали в Крым из разных стран, чтобы по-новому открыть для себя Россию. Вместе с артистами – резидентами арт-кластера «Таврида» Тёмой Куба, Ксенией Лебедевой и MATANYA участники арт-школы создали музыкальный трек, который станет гимном проекта «Здравствуй, Россия!».

Неизменно в рамках всех образовательных заездов проходил Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогли представить свои идеи и получить средства на их реализацию. Из общего числа поданных заявок на защиты вышло 207 человек. В результате в списке победителей – 41 проект, общая сумма грантов – 21 190 000 рублей.

Одной из обладателей самого большого гранта – 1 200 000 рублей – стала Алиса Якшидавлетова из Республики Башкортостан. Она представила проект «Шоу-программа национальной музыки «НОНИ РБ» – коллаборацию творческой молодежи региона и профессиональных артистов, которые вместе создадут концертную программу, проведут мастер-классы по игре на национальных инструментах и открытые репетиции Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан. Елизавета Кушлянская из Калужской области получила 700 000 рублей на реализацию проекта «Сохранение культурного кода России #НАСНЕОТМЕНИШЬ», в рамках которого молодые дизайнеры создадут уникальные принты на основе традиционных узоров, добавив им современности и актуальности. 861 000 рублей выиграл Кирилл Кравчук из Хабаровского края. Теперь, в рамках его «Программы творческого развития детей с синдромом Дауна «Солнечный Ветер» в Хабаровске пройдет серия образовательных мероприятий с применением техник арт- и музыкально-иммерсивной терапии для улучшения состояние детей с синдромом Дауна.

Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» в 2022 году представила новое направление «Стажировки и трудоустройство», в рамках которого в общей сложности было проведено 52 отбора – 35 онлайн и 17 офлайн. Из 580 поданных заявок 92 победителя получили место для стажировки или работы. Отборы проводились в Бизнес-школу RMA, Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, Президентский фонд культурных инициатив, «Русскую медиагруппу», Музыкальный театр Алексея Франдетти, «Литературную газету», «Молодежные инициативы», Московский театр мюзикла, «Театральный поединок», «Импровизационный БАТЛ», медиапроекты «Ты там был», «Жить», «Наши двери открыты», «Влились», «Мама, хочу быть космонавтом», «PostNews», «Ленты.ру», а также отборы на Радио 1, Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», фестиваль «Большая сцена – 2022» и другие организации и проекты.

Каждый образовательный заезд сопровождался яркими шоу и концертами, насыщенной культурной программой. MANTULINY, SYNTICAT, DEMIDOVA, NATALI KA, NANCY & SIDOROV, Ася Зыкова, MATANYA, LEBEDEVA – резиденты арт-кластера, которые когда-то приезжали на площадку участниками, в этом году выступили с концертами – шоу-кейсами. Резиденты Тема Куба, Лера DARTZ, ALLERGIA, MANTULINY, Колоницкий, Say Таня, Алексей Тавлеев, Тедеев Максим и Ренат Оруджев Резиденты стали главными героями шоу «Клипмейкеры на колесах» и приняли участие в шоу ВК «Залетай в тренды». Настоящим хитом и гимном сезона стал «Нас не отменишь», который написали резиденты «Тавриды» как манифест против культуры отмены.

Второй год параллельно с арт-школами на «Тавриде» проходили сессии школы лидеров креативной экономики «Меганомика» – образовательного проекта, созданного для апробации образовательных программ будущего Университета креативных индустрий.

Участниками первой сессии стали ректоры и проректоры вузов, начальники департаментов по работе с молодежью, руководители школ креативных индустрий, представители СМИ из 6 регионов России: Республики Крым, Татарстана, Ставропольского края, Нижегородской, Свердловской и Орловской областей. Под руководством команды экспертов из научно-образовательного центра «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ во главе с Виктором Клименко и из центра «Дизайн мышления» они изучали «язык» креативных индустрий, расширяли представления об управлении проектами через призму кросс-культурной деятельности, искали пути внедрения современных практик в систему образования и работы с молодёжью.

На вторую сессию приехали представители департаментов регионального и территориального развития, ректоры и проректоры творческих вузов и ссузов, руководители креативных кластеров, творческих проектов и учреждений культуры из Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского и Приморского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия. Обучение проводилось для них в рамках программы «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Под разными углами они раскрывали проблематику образования будущего в контексте подготовки кадров для креативных индустрий. По итогам разработали серию проектов, которые в дальнейшем войдут в дорожную карту развития регионов.

Третья сессия объединила управленцев в сфере культурной и молодежной политики из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с экспертами они исследовали новые возможности для интеграции четырех регионов в общенациональное культурное пространство. В командах участники проработали идеи для коллаборации с арт-кластером «Таврида» и предложили три итоговых концепта. Первый – популяризация бренда «Таврида.АРТ» в новых регионах через установку стационарных арт-объектов. Второй – вовлечение креативной молодежи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в жизнь «Тавриды» через проведение специализированной арт-школы «Лаборатория-89» (по числу регионов России) в рамках образовательных заездов 2023 года. Работа арт-школы для молодых профи из новых субъектов Российской Федерации будет направлена на углубление межрегиональных культурных связей, создание творческих коллабораций и реализацию совместных проектов. Третий – объединение культурного потенциала всех четырех регионов через общее событие. Таким проектом может стать ежегодный автопробег, который пройдет через знаковые локации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, его конечной точкой станет площадка фестиваля «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Судаке.

Вся проделанная в этом сезоне работа имеет огромное значение для будущего «Тавриды». Уже в следующем году многие из образовательных программ, апробированных в рамках арт-школ, лягут в основу профильных направлений обучения в Университете креативных индустрий. Весь накопленный опыт развития арт-кластера, сотрудничество с именитыми наставниками, успешные коллаборации участников и экспертов перенесутся на площадку круглогодичного просветительского курорта. Здесь будут созданы все условия для раскрытия творческого потенциала молодых профессионалов, чтобы процесс креативного созидания не прекращался ни на минуту, а синергия талантов порождала новые смыслы и образы будущего.

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