Из «Блестящих» – в «Стекло вату»: Анна Семенович перепела знаменитый новогодний хит

Известная певица Анна Семенович устроила в своем блоге ВКонтакте настоящее представление. В социальной сети экс-участница группы «Блестящие» разместила серию интригующих видеороликов, вызвавших большое количество комментариев от изумленных зрителей.
Позднее фанаты артистки догадались, что стало причиной столь игривого настроения знаменитости: оказалось, Анна Семенович участвует в увлекательном челлендже «А что дальше?», который уже успел завоевать популярность в соцсети ВКонтакте. Согласно правилам этого проекта, пользователи — блогеры, артисты и музыканты — в течение целого дня передают управление над собой своим подписчикам, которые вправе давать им самые разные, в том числе и рискованные, задания.
Именно благодаря изобретательным подписчикам, ищущим развлечений и позитива на просторах Интернета, Анна Семенович была вынуждена вспомнить о фигурном катании и приготовить новогодний оливье с помощью конька, сделать пародию на популярный мем на песню «Стекловаты», а также потанцевать в майке и кокошнике Снегурочки, превратив свою грудь в стробоскоп и поздравляя сотрудников ГИБДД.
В забавном челлендже «А что дальше?», который показывает известных российских селебрити с самой неожиданной стороны, уже участвовали такие звезды эстрады, как Роман Каграманов, Анастасия Ивлеева, Владислав Бумага, Юлия Гаврилина, Денис Кукояка и Анастасия Волочкова. Участники выполняли разные задания — от добрых поступков и дел благотворительности до невинных шуток и приколов над другими знаменитостями.
Судя по тому, как активно аудитория ВКонтакте отреагировала на этот новый вид развлечения, можно смело сказать, что новый формат активности понравился молодёжи. Всё больше и больше знаменитостей решают принять участие в челлендже «А что дальше?». А тем временем фанаты многих российских артистов с нетерпением ожидают того самого звездного часа, когда их любимые кумиры вручат им бразды правления всеми своими действиями хотя бы на один незабываемый день.
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