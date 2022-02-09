Из этно-певицы в Голливудскую Диву – невероятное перевоплощение Варвары на шоу «Две звезды»

Варвара и ее сын исполнили легендарную песню Фрэнка Синатры «Нью-Йорк». Композицию выбрал Ярослав, чем поставил певицу в крайне затруднительную ситуацию.

По признанию артистки, ее сын – очень занятой человек в сфере, совершенно далекой от музыки. Музыке никогда не учился, поет для себя, для души. И его музыкальные увлечения несколько отличаются от того направления, в котором работает Варвара. Поэтому, когда Ярослав согласился принять участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети», то стал предлагать песни, которые часто ставят артистку в непростое положение. Так случилось и с композицией Френка Синатры, на которой он настоял.

— Дело в том, у него сейчас сложный период на работе, он постоянно занят, и времени репетировать практически нет, — рассказывает Варвара. – Поэтому Ярослав выбрал песню, которую хорошо знает и часто поет в караоке. Стоит отдать ему должное – песня очень сложная. Но рассчитана исключительно на бархатный баритон, который есть у Ярослава с примесями баса, но которого нет у меня. И мне здесь пришлось выкручиваться, придумывать, как взаимодействовать с этим шедевром. Послушав Лайзу Минелли в дуэте с великим Синатрой, я немного разочаровалась – эта женская партия мне не подошла. И я стала придумывать собственное отношение к этой песне. Кстати, Ярослав частенько ставит меня в сложные ситуации своим выбором. Но я ему за это благодарна – решая эти «музыкальные задачки», я открываю в себе что-то новое, выхожу за рамки своих возможностей.

Что из этого вышло – можно было увидеть во вчерашнем выпуске «Две звезды». Как признается певица, у них с сыном была одна единственная большая репетиция, и Ярослав только там смог впервые услышать, как будет звучать выбранный им хит. А зрителей пара приятно удивила не только исполнением, но и шикарными образами Голливудских персонажей. Варвара как будто сошла с экрана старого Голливудского кино или Бродвейской сцены – была неподражаема в прекраснейшем платье того времени.

— Это платье было сшито мастерицами команды Первого канала за одну ночь и преподнесено мне за час до выступления, — говорит певица. – Оно идеально село, и я сразу приняла образ того самого старого доброго Голливуда и наполнилась его атмосферой и настроением. Мы с сыном получили невероятный кайф от этого номера!

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