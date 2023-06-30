Из «За сцены» на «Новый уровень»: новые грантовые победы на «Тавриде»

В Крыму на «Тавриде» завершается второй образовательный заезд сезона 2023 — «За сценой. Люди. Технологии. Процесс». 338 молодых людей из 63 регионов страны собрались на площадке арт-кластера в Крыму, чтобы вместе познавать секреты создания зрелищных шоу и событий. В списке результатов недельной работы – 4 победителя конкурса Росмолодёжь.Гранты. Алексей Пугачев из Краснодарского края, Анастасия Сержантова из Ярославской области, Анастасия Водопьянова и Егор Литвинов из Челябинской области успешно представили свои проекты на публичных защитах и рекомендованы комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму

2 150 000 рублей.

В рамках образовательного заезда «За сценой. Люди. Технологии. Процесс» на участие в конкурсе было подано 46 заявок. После предварительной оценки и предзащиты к публичной защите допущено 37 проектов. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 4 проекта к присуждению грантовых средств на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей.

Алексей Пугачев из Краснодарского края вложит грант 1 000 000 рублей в проведение Открытого Всероссийского музыкального фестиваля «Российская культура: Сергей Рахманинов». Проект является логическим продолжением Фестиваля «Во имя жизни», который был проведен в 2022 году в Сочи. Он направлен на то, чтобы создать долгосрочную творческую платформу для развития талантливых музыкантов и исполнителей регионов России в возрасте от 10 до 35 лет в области классического искусства. Главной задачей проекта является наставническое постсопровождение молодых деятелей в области академического искусства.

Анастасия Водопьянова из Челябинской области защитила проект на 400 000 рублей. «Говорим без слов» – так называется программа, направленная на то, чтобы обучить молодёжь региона русскому жестовому языку. Программа позволит расширить коммуникационную среду для людей с нарушением слуха и сформировать культуру инклюзивного общения без ограничений в молодежной среде. Дополнительно все участники смогут освоить навык жестового пения и продемонстрировать свои творческие успехи на отчетном концерте.

Ещё один представитель Челябинской области Егор Литвинов получит поддержку в 200 000 рублей на цикл подкастов лидеров культуры г. Челябинска «...то есть тамада?». Аудиозаписи будут знакомить аудиторию с реальными историями профессионального становления личностей, значимых для культуры города, и вовлекать местную молодежь в интересный процесс личной и профессиональной самоидентификации.

Анастасия Сержантова из Ярославской области получит 550 000 рублей на Школьную театральную мастерскую «Дебют». Через проведение лагеря, тренингов и фестиваля проект позволит вовлечь творческую, инициативную молодежь Ярославля в создание новых школьных театров и продвижение уже существующих для развития творческого потенциала школьников.

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