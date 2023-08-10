Издательство «Архипелаг» приглашает на ежегодный онлайн-фестиваль «Готовимся к детскому саду и школе»

Издательство «Архипелаг» приглашает вас на ежегодный онлайн-фестиваль «Готовимся к детскому саду и школе», который пройдёт 22 августа с 10:00 до 16:30. Участие бесплатное.

Педагоги, психологи, логопеды и специалисты по детскому чтению расскажут:

как книги и чтение в семейном кругу могут помочь в адаптации к детскому саду и школе;

как внеклассное чтение влияет на успеваемость;

как создать комфортную и поддерживающую среду для школьника.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://events.archipelag-publishing.ru/

Ключевые темы фестиваля

Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе

Галина Швец, детский психолог, арт-терапевт

Книжки с особыми героями на пути в семью, детский сад и школу

Анна Годинер, куратор инклюзивных книжных проектов в Совете по детской книге России

Развитие речи ребенка и детский сад. Есть ли зависимость?

Екатерина Андреева, учитель-дефектолог высшей квалификационной категории, сурдопедагог, логопед, автор развивающих пособий для детей с проблемами в обучении

От рисования к истории искусства

Юлия Кузнецова, писатель, автор книги «Коля рисует» и ведущая курсов по чтению для детей и родителей

Детские книги в помощь образовательному процессу

Надежда Папудогло, главный редактор интернет-издания «МЕЛ»

«Чудеса для малыша» - роль длинных сюжетных стихотворений в развитии речи и мышления малыша

Михаил Лукашевич, поэт, писатель, переводчик, главный редактор издательства «Архипелаг»

Что такое детский тайм-менеджмент

Наталья Шимина, учредитель и главный редактор портала для родителей о детях ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ.

Участие бесплатное! Требуется предварительная регистрация .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.