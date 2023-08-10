Издательство «Архипелаг» приглашает на ежегодный онлайн-фестиваль «Готовимся к детскому саду и школе»

Издательство «Архипелаг» приглашает вас на ежегодный онлайн-фестиваль «Готовимся к детскому саду и школе», который пройдёт 22 августа с 10:00 до 16:30. Участие бесплатное.
Педагоги, психологи, логопеды и специалисты по детскому чтению расскажут:
- как книги и чтение в семейном кругу могут помочь в адаптации к детскому саду и школе;
- как внеклассное чтение влияет на успеваемость;
- как создать комфортную и поддерживающую среду для школьника.
С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://events.archipelag-publishing.ru/
Ключевые темы фестиваля
- Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе
Галина Швец, детский психолог, арт-терапевт
- Книжки с особыми героями на пути в семью, детский сад и школу
Анна Годинер, куратор инклюзивных книжных проектов в Совете по детской книге России
- Развитие речи ребенка и детский сад. Есть ли зависимость?
Екатерина Андреева, учитель-дефектолог высшей квалификационной категории, сурдопедагог, логопед, автор развивающих пособий для детей с проблемами в обучении
- От рисования к истории искусства
Юлия Кузнецова, писатель, автор книги «Коля рисует» и ведущая курсов по чтению для детей и родителей
- Детские книги в помощь образовательному процессу
Надежда Папудогло, главный редактор интернет-издания «МЕЛ»
- «Чудеса для малыша» - роль длинных сюжетных стихотворений в развитии речи и мышления малыша
Михаил Лукашевич, поэт, писатель, переводчик, главный редактор издательства «Архипелаг»
- Что такое детский тайм-менеджмент
Наталья Шимина, учредитель и главный редактор портала для родителей о детях ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ.
Участие бесплатное! Требуется предварительная
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