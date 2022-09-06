Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Александры Марининой «Тьма после рассвета»

«Сережа всегда вспоминал о рассвете. Он обязательно наступит, нужно только набраться терпения и подождать. Рано или поздно наступит рассвет, и станет светло. Сейчас же, впервые за все время, в его голову пришла совсем другая мысль: даже если рассвет наступит, то ему на смену снова придет тьма».

Новый роман Александры Марининой — это возможность посмотреть на историю об Анастасии Каменской с необычного ракурса. Вчерашняя выпускница юридического факультета МГУ только начинает использовать аналитические способности и помогает знакомому отца справиться с трудным делом о пропаже детей.

Семья советского чиновника празднует с друзьями годовщину свадьбы, только торжество выходит невеселым. Смерть Брежнева и мысли о новой жизни при новом генсеке не дают им покоя. Никто не знает, что скоро семейная трагедия затмит все другие несчастья. Двое детей, мальчик и девочка, отправились вечером в кино и не вернулись.

Если Виктор Гордеев раскроет это дело и найдет детей живыми, то ему может повезти с переводом в другой отдел милиции и повышением. Только вот с приходом к власти Андропова в дела начинает все активнее вмешиваться КГБ, а лишний контроль не способствует облегчению задачи.

У подполковника милиции в сейфе лежит папка со сведениями о восьми убийствах подростков в разных регионах СССР. Он делится информацией с Гордеевым, подозревая, что дело о пропаже детей может быть из этой серии. Дочь подполковника Настя Каменская берется помочь отцу и его знакомому, проявляя удивительные способности к анализу информации.

Начало карьеры Анастасии Каменской, начало ее отношений с Чистяковым, попытки создать свой собственный стиль расследования, удивительной силы интеллект, который даже в отсутствие опыта помогает разыскать правду в самых запутанных делах. Наблюдать за полюбившимися героями в совсем другом возрасте так же приятно, как улавливать детали советского быта, вспоминая трудное, но временами уютное прошлое. Эта книга понравится как ценителям творчества Александры Марининой, так и любителям ретро-детективов о советской эпохе, которые еще не знакомы с циклом романов об Анастасии Каменской.



Александра Маринина — королева детектива и создатель одного из самых известных российских персонажей этого жанра — Анастасии Каменской. В 1979 году она окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1987 г. занималась анализом и прогнозированием преступности. Кроме популярных детективных романов, у Александры Марининой есть более 30 научных трудов о предотвращении преступлений.

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