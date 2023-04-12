Издательство «Обложка»

На прошедшей в начале апреля выставке «non/fictioN Весна» независимое книжное издательство «Издательский Дом Мещерякова» представило книжному рынку свой новый импринт взрослой и подростковой литературы — «Обложка».

До конца 2023 года в «Обложке» планируется к изданию более 50 новых книг, среди которых есть произведения как российских, так и зарубежных авторов разных жанров.

Книги будут распределяться по семи главным сериям: Обложка. 21-й век, Обложка. ХХ век, Обложка. Детективы и триллеры, Обложка. Юность. Реализм, Обложка. Юность. Фэнтези и Обложка. Юность. Антиутопия. Последние три серии объединяются в направление молодежной прозы, которая найдет отклик в душе молодежи насчет важных для них вопросов. В серии «Обложка. ХХ век» выйдут шедевры XX века, а также неизвестные книги известных за рубежом писателей. Многие произведения этой серии выходят впервые на русском языке.

Первые четыре книги вышли в серии «Обложка. 21-й век». В этом направлении будут издаваться произведения современных российских писателей разных жанров. В книгах серии читатель встретит много героев — молодых и не очень, счастливых и только ищущих свой путь, попавших в сложные жизненные ситуации и находящихся на вершине успеха. Одним словом — он встретит нашу жизнь. Все без исключения произведения дарят веру в себя и в любовь, учат упорству и отваге, заставляют смеяться, а иногда даже плакать. Все трудности преодолимы, счастье рядом — и книги серии «Обложка. 21-й век» не раз докажут это. Ведь мы сами ловцы своего счастья!

Ольга Иванова «Золотая чаша»

Дмитрий Овсянников «Мятежники Звездного острова»

Ольга Замятина «АБВГДейка»

Евгения Малинкина «Который кот подряд»

Особое внимание издательство уделяет оформлению книг и привлекает к иллюстрированию обложек лучших специалистов. Так, разработка обложки книги Джека Лондона «Мартин Иден» была предложена популярной художнице Икки. Результат был горячо оценен не только поклонниками Икки, но и книжным сообществом в целом. Как отмечают сами представители издательства, это далеко не последний проект, созданный в коллаборации с Икки.

«Классная обложка работает тогда, когда она действует на подсознание. Когда ты, не отдавая себе отчета, понимаешь, о чем книга. Создавая обложки к нашим книгам, мы следуем этому принципу. Есть такая фраза: „У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление“, поэтому, вопреки расхожему суждению о том, что по обложке не судят, мы знаем: судят по ней. И с каждой новой книгой доказываем, что „Обложка“ очаровательна», — делится с нами арт-директор издательства София Цой.

Уже сейчас книги издательства представлены в центральных столичных и региональных книжных магазинах, сети «Читай-Город», на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также на официальном сайте издательства oblozhka-knigi.ru.

Интересно, что одновременно с выпуском первых печатных изданий «Обложка» выпустила не только электронные, но и аудиокниги на платформе ЛитРес!

Сейчас издательство продолжает пополнять свой портфель и открыто к сотрудничеству с новыми авторами. Письма с рукописями и синопсисом (с указанием объема (не менее 8 авторских листов), жанра и целевой аудитории) принимаются на почте text@oblozhka-knigi.ru.

Напомним, что ранее у издательства «Обложка» в коллаборации с Издательским Домом Мещерякова уже выходило два биографических романа о художниках ХХ века: «Принц Модильяни» Анджело Лонгони и «Венский гений Эгон Шиле» Льюиса Крофтса.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.