VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Изгой. Кархуу»

«Изгой. Кархуу»

editor
By editor
71
Изгой_Кархуу - минисериал - детектив
Фото © пресс-служба Пятого канала

События фильма «Изгой. Кархуу» разворачиваются в живописной глухой карельской деревне Кивиярви. Семья Белоногов приезжает сюда на свадьбу родственника Кирилла Стрельца и его возлюбленной Гали. Однако праздник быстро превращается в кошмар, когда сельчане начинают сталкиваться с необъяснимыми трагедиями.

В лесу находят растерзанное тело. Местные жители сразу вспоминают древнюю финскую легенду о Кархуу, таинственном духе-оборотне медведя, который бродит в чащобе и ищет себе жертв. Все винят медведя. Даже сотрудники полиции считают случившееся результатом банального нападения медведя-шатуна. И только Жора Белоног уверен, что все преступления – инсценированные убийства. Кто-то искусно направляет следствие в нужную ему сторону. И пока деревня охотится на зверя, настоящий хищник готовится нанести новый удар. Очередное преступление лишь подтверждает подозрения майора Белонога. Он понимает, что у всех преступлений есть схожая деталь.

Параллельно на самого Жору начинает охоту киллер. Всему виной давняя вражда Белоногов с кланом Ягайловых. Елизавета Ягайлова по кличке «Лихо» пытается вернуть утраченное влияние и сталкивается с резким отпором со стороны авторитетов. Ведь они привыкли работать с её матерью. «Лихо» решает «реанимировать» Ягу и таким образом восстановить своё положение.

Драматизма и интриги сюжету добавляют неожиданные повороты в судьбе главных персонажей. У Оксаны появляется поклонник, который ради неё готов на всё, даже на похищение.

Четырехсерийный детектив «Изгой – древняя легенда о духе-оборотне в действии, череда загадочных преступлений, мистика, драмы и смертный приговор для Жоры Белонога. Главные роли в сериале сыграли Андрей Фролов, Глафира Козулина, Оксана Базилевич, Юлия Зыкова, Мария Столярова и другие актеры.

Предыдущая статья
Т-Банк установил арт-банкомат на вершине курорта Роза Хутор
Следующая статья
МОСГОРТУР организовал визит молодежи с нарушением работы ОДА на иммерсивное шоу и выставку

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru