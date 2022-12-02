Изменение законодательства по автолавкам поможет сделать хлеб на селе доступнее

Президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров, как члена Экспертного совета Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, попросили высказать свое мнение по предложенным поправкам в законопроекты о торговле.

- Один из них очень близок к теме, которой мы сейчас активно занимаемся. Это организация доступности хлеба на селе. Дело в том, что размещение в населенных пунктах нестационарных торговых объектов осуществляется на различных правовых основаниях и условиях. При этом на федеральном уровне не установлено единообразной терминологии, основных принципов оформления права, оплаты аренды и прочего. Кроме того, не учитываются особенности автолавок. Все это препятствует развитию малого и среднего предпринимательства в России.

Развозная торговля имеет ряд особенностей и преимуществ, отличающих ее от других форматов. Особенно она важна для сельских населенных пунктов с небольшим количеством жителей, для которых это порой единственный способ получить свежий хлеб. Нераспространение на малонаселенные пункты всех требований законопроекта в части организации развозной торговли необходимо для сохранения физической и экономической доступности продовольствия, - рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

По словам ответственного секретаря Аркадия Гершмана, Экспертным советом с момента его формирования в 2022 году было проанализировано уже 12 законопроектов. Еще семь сейчас находятся на рассмотрении.

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