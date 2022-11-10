«ИЗОТЕКСТ-2022» – новые исследования в области комиксов

11 – 13 ноября пройдёт VII Международная конференция исследователей рисованных историй и визуальной культуры «ИЗОТЕКСТ» — научная площадка, объединяющая книговедов, лингвистов, антропологов, культурологов и философов, изучающих формы бытования изотекста (последовательного визуального повествования).

Конференция «ИЗОТЕКСТ» учреждена Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ), проводится совместно с Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН). Кураторы «ИЗОТЕКСТА-2022» — руководитель Центра рисованных историй РГБМ Александр Кунин и научный сотрудник Центра этнополитических исследований ИЭА РАН Артемий Плеханов.

В трёхдневной программе – около 40 докладов, раскрывающих центральную тему конференции нынешнего года, — «Рисованные истории в сфере медиа: форматы, носители, среды». Выбранная проблематика интересна как в контексте comics studies и исследований медиа, так и в дисциплинарных рамках книговедения, искусствознания, антропологии, литературоведения и иных исследовательских оптик.

Традиционно приобщиться к научным исканиям исследователей рисованных историй смогут все ценители комикс-культуры – в форматах онлайн и офлайн.

«ИЗОТЕКСТ-2022»» (16+); 11 ноября — онлайн; 12 и 13 ноября — офлайн в зале «Музыкальный подвал» Российской государственной библиотеки для молодёжи, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 4, корп. 1; Вход свободный

Полная программа конференции и ссылки на трансляции — https://izotext.rgub.ru/2022/izotext-2022 .

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