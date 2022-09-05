«IZOTOP.LAB» представит три science-art спектакля на сцене «Моспродюсера» в столице

IZOTOP.LAB – всероссийский мультидисциплинарный science-art проект настыке современного искусства и науки 4 и 5 октября 2022 года в 19:00 на сцене «Моспродюсера» (ул. Маршала Малиновского, 7) москвичи впервые увидят все три части театрального триптиха Междисциплинарной лаборатории науки и искусства IZOTOP.LAB. Проект реализуется компанией RADI SVETA при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За вечер 4-го и 5-го будут показаны все три спектакля: сначала два гастрольных спектакля – «PLUMBUM» Челябинского театра современного танца и «ЭФИР» Инновационного театра балета из Калуги, а затем премьеру сайнс-арт спектакля «ВОДА» с независимой труппой танцовщиков, собранной командой RADI SVETA для проекта. Автор концепции лаборатории IZOTOP.LAB и режиссер-хореограф всех трех постановок – Ярослав Францев (Москва).

Цель IZOTOP.LAB в 2021-2022 годах – создание трех театральных постановок-копродукций в трех городах России при сотрудничестве с российскими сайнс-арт художниками и учеными.

«Проект изначально мной задумывался, как платформа для экспериментов на стыке театра и науки, в которых соединяются цифровые технологии, искусство и научные исследования, изучающие человека и глобальные мировые вопросы», — говорит автор концепции проекта – режиссер и хореограф Ярослав Францев, основатель компании RADI SVETA Art Company (Москва). — IZOTOP.LAB – это территория познания мира посредством театра и науки. Театр меняет оптику и позволяет использовать научные знания и концепции вне контекста, в котором мы привыкли их воспринимать в обычной жизни. Любое научное исследование или концепция могут быть переведены на язык театрального процесса. Но наша задача не только процесс – мы нацелены на создание продукта, который переосмысляет и популяризует науку в его нетривиальном виде».

IZOTOP. LAB призван с помощью современного искусства создавать междисциплинарные связи между культурой и наукой, открывая ее широкой аудитории и делая более доступной для понимания.

Три части триптиха в контексте научных концепций астрофизика – это, по художественной задумке авторов проекта, наши Прошлое, Настоящее и Будущее.

Все три спектакля IZOTOP.LAB – это междисциплинарное соединение научных исследований и театральной формы, синтезирующей в себе несколько направлений – современный танец, физический театр, видео-арт, авторский саунд-дизайн и звуковую инсталляцию.

«Для меня весь триптих IZOTOP.LAB, посвященный в этом году «Пространству времени» — это большое исследование на тему того, успевает ли человек ощущать и осознавать себя во времени: идет ли он с ним в ногу, опаздывает или предвосхищает. «Я у себя – есть» — осознание, к которому ведут все три части этой мистерии» (Ярослав Францев).

Сайнс-арт спектакль «ЭФИР» | КАЛУГА

Первая часть триптиха была создана компанией RADI SVETA в копродукции с труппой Инновационного театра балета Ксении Голыжбиной при Инновационном культурном центре (Калуга). Премьера состоялась на площадке ИКЦ в июне 2021 года.

В концепции проекта спектакль «ЭФИР» — это Будущее

«ЭФИР» – это мистерия, выраженная языком современного танца и сайнс- арта», – рассказывает режиссер-постановщик Ярослав Францев. – Это спектакль о сверхсознании каждого человека. О том, кем мы можем быть на самом деле вне социальных шаблонов и дуальности. Насколько мы способны быть теплыми, честными, тонкими и чистыми. ЭФИР – состояние Духа в теле. Когда ты одновременно и наблюдатель, и исследователь. Это спектакль-медитация, погружение в состояние, в котором можно объемнее услышать и увидеть мир – не таким угловатым и однобоким».

Художественной основой визуального решения «ЭФИРА» стали картины из многолетнего цикла работ «ИНВАРИАНТЫ» сайнс-арт художника, кандидата технических наук – Светланы Калистратовой (Москва).

Сайнс-арт спектакль «PLUMBUM» | ЧЕЛЯБИНСК

Вторая часть триптиха – спектакль «PLUMBUM» – был поставлен в центре российской металлургии – в г. Челябинск совместно с «Челябинским театром современного танца» под руководством Ольги Поны. Проект создавался при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Премьера спектакля состоялась 28 февраля и 1 марта 2022 года.

Объединяющей постановки темой авторы концепции выбрали «Теорию Времени» советского астрофизика и доктора физико-математических наук Николая Козырева, в конце 40-х годов бросившего вызов научному миру и сумевшего взглянуть на Время как на источник всей космической энергии во Вселенной.

В концепции времени спектакль «PLUMBUM» — Прошлое

В основу второй части триптиха, посвященной Прошлому, легли исследования физических, энергетических свойств и памяти металла. «Спектакль PLUMBUM – это мультижанровый проект, соединяющий в себе физический театр, современный танец и экспериментальный саунд-дизайн, полностью сочиненный из звуков металла. Это спектакль про архаичное сознание человека, основанного на животных инстинктах выживания и природном страхе. Про «железное» время, где нет места человечности, а есть лишь структура, в которую нужно вписаться. И про то, можно ли вырваться из этой жесткой системности и парадигмы «бей и беги», — рассказывает режиссер-хореограф Ярослав Францев.

Сайнс-арт спектакль «ВОДА / AQUA» | МОСКВА

Третья часть триптиха создается с июля 2022 года с труппой компании RADI SVETA в Москве. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Премьера спектакля будет показана в Москве 4 и 5 октября 2022 года в один вечер с двумя другими частями триптиха из Калуги и Челябинска.

В концепции времени спектакль «ВОДА / AQUA» — это Настоящее

Смысловой и драматургической основой третьей части триптиха станут теория памяти воды, разработанная доктором биологических наук Станиславом Зениным, и работы искусствоведа, религиоведа и автора концепции иеротопии (науке о создании сакральных пространств) Алексея Лидова. Зрителям будет представлен мультижанровый проект, соединяющий в себе физический театр, современный танец, саунд-арт, этнику и вокально-звуковой саундскейп «ВОДА» — попытка пробудить нашу с вами «внутреннюю воду», перенаправив внимание из внешнего мира во внутренний», — рассказывает режиссер-хореограф проекта Ярослав Францев. – Это спектакль о том, как наши корни влияют на нас. О состоянии «сейчас» в жизни каждого. Это спектакль-медитация, направленная на преодоление барьеров, из-за которых мы вдруг стали бояться жить».

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