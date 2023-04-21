Известна дата открытия Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму

Открытие Академии творческих индустрий «Меганом» состоится 27 мая, на черноморском побережье Крыма, в бухте Капсель под Судаком. Круглогодичный образовательный центр нового формата станет ядром молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Это площадка, где можно будет получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнёрами.

Ежегодно тысячи участников в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов России смогут принять участие в очных интенсивах, программах повышения квалификации и переподготовки, проектных школах, а также дистанционных культурно-просветительских программах Академии «Меганом». Набор студентов будет проводиться на конкурсной основе по результатам творческого и профессионального испытания. При их выполнении участники смогут показать свои навыки и способности, получить экспертную оценку и практические консультации для реализации своих идей и проектов.

К открытию Академии на территории в 27 гектаров возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. На территории Академии расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссёров, литераторов и представителей других творческих профессий. В пилотном режиме тестируются первые творческие лаборатории, мультимедийные студии для записи музыки, подкастов, фото- и видеосъёмки, совсем скоро появятся типография, хореографические и репетиционные залы для одновременного обучения 1 000 человек.

Торжественное открытие Академии творческих индустрий «Меганом» состоится 26–27 мая в Крыму. В программе примут участие представители экспертного сообщества арт-кластера и лидеры общественного мнения, резиденты и амбассадоры, представители НКО и государственных институций.

Участники и гости познакомятся с Академией в формате интерактивных экскурсий, квестов и квизов, посетят лекции и мастер-классы. Культурная программа раскроет главные смыслы проекта, познакомит с историей арт-кластера «Таврида» и его перспективным будущим. На мероприятии выступят квинтет «Легенды Тавриды» Игоря Бутмана с молодыми джазовыми музыкантами-резидентами арт-кластера, также запланированы яркая шоу-программа — трибьют группы «Иванушки international», посвящённый легенде «Тавриды» Игорю Матвиенко, и посещение первой в Крыму мультимедийной экспозиции «День четвертый», в основу которой вошли работы молодых современных художников.

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