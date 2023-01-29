Известная теннисистка Анастасия Пивоварова снялась в фильме «О чём горовят мужчины. Простые удовольствия»

Известная теннисистка, вторая ракета в Юниорском рейтинге, победительница 17 турниров ITF, ТОП-100 WTA, Анастасия Пивоварова снялась в нашумевшей комедии Квартета И​ «О чём горовят мужчины. Простые удовольствия».

Теннисистка сыграла Анну Иванович.

По сюжету, старые друзья из «Квартета И» собираются вместе, чтобы провести выходной день без цели. Они гуляют по Москве, едят мороженое, отдыхают в атмосферных местах и, конечно, говорят по душам – о вечном и насущном, о весёлом и трогательном, об отношениях и дружбе, где в какой-то момент появляется она…

В каком же виде предстала Анна, и что за сцены вошли в фильм, узнаем совсем скоро.

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