Известны хедлайнеры Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

С 17 по 21 августа на побережье Судака в солнечном Крыму пройдет юбилейный Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». На главной сцене прозвучат хиты молодых артистов и мэтров российской эстрады, а также резидентов арт-кластера «Таврида». В 2023 году специальным гостем фестиваля станет Григорий Лепс.

В 2023 году в честь своего первого юбилея фестиваль пройдет под обновленным названием — Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В течение пяти дней зрители и участники посетят пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят пять презентаций разработок ученых и яркие шоу-программы на пяти разных сценах. Главное, чему будут посвящены все форматы фестиваля, — демонстрация достижений молодых творцов и профи самых разнообразных направлений деятельности.

Хедлайнерами фестиваля станут яркие молодые артисты, а также мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, группа «Моя Мишель», MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Ирина Дубцова, Митя Фомин, SHAMAN и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. Специальным гостем фестиваля станет Григорий Лепс, который исполнит свои легендарные хиты на главной сцене.

В 2023 году фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь) отметит свое пятилетие и станет громким культурным событием грядущего лета. За все время своего существования мероприятие зарекомендовало себя как самое масштабное событие в России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. С 2019 года в нем приняли участие 15,5 тысяч творцов со всей страны. В этом году зрителей ждут яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок.

Регистрация для участников и зрителей уже открыта на сайте: https://tavrida.art/fest .

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