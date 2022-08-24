Известные шеф-повара столичных ресторанов раскрывают зрителям VK Клипов кулинарные секреты

Медиагруппа «Красный квадрат» совместно с сервисом VK Клипы запускают эксклюзивный проект «Советы от шефа» в рамках шоу «Повара на колесах». В серии коротких вертикальных видео звездные мастера высокой кухни, рестораны, которых, отмечены звездами и рекомендациями Michelin, а также участники популярного кулинарного тревел-реалити, поделятся со зрителями кулинарными лайфхаками.

Участниками проекта станут шеф-повара известных столичных ресторанов, Никита Подерягин, Руслан Поляков (Muse, Remy Kitchen), Андрей Шмаков (SAVVA), Мирко Дзаго («Аист», Onest), Владислав Пискунов («Матрешка») и Екатерина Алехина (Biologie). Звездные мастера снимут серию коротких вертикальных роликов и поделятся со зрителями кулинарными советами и собственным секретом, как приготовить ресторанное блюдо на домашней кухне.

Шоу «Повара на колесах» стартовало меньше месяца назад, но даже за первые 6 серий программа успела полюбиться зрителям и набрать более 4,5 миллионов просмотров в социальной сети «ВКонтакте». Залог успеха – в новом формате: создатели объединили все, что мы любим – захватывающие путешествия и вкусную еду. Главные герои выпусков – 10 звездных столичных шеф-поваров, в рестораны к которым мечтает попасть каждый. На фургоне яркой раскраски они колесят по дорогам России: Рязани, Туле, Липецку, Воронежу, Суздалю, Нижнему Новгороду, Костроме, Ростову Великому, Сергиеву Посаду и Ярославлю. Они изучают историю, достопримечательности и кухню городов нашей страны, а в финале разбивают полевую кухню прямо на главной площади и выносят на суд жителей свои авторские рецепты локальных блюд. Тревел-реалити создают «Красный квадрат» и RUSSPASS эксклюзивно для социальной сети «ВКонтакте».

«Советы от шефа» – это прикладные кулинарные лайфхаки от поваров, чьи рестораны отмечены звездами и рекомендациями Michelin. Проект доступен подписчикам в официальном сообществе шоу «Повара на колесах» в сети «ВКонтакте». Выпуски будут выходить при эксклюзивной поддержке «ВКонтакте» и сервиса VK Клипы.

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