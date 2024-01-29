Jelly Nide: «Надеюсь подарить каплю добра для всех моих слушателей в моей новой песне»

Jelly Nide рассказала о своем творческом процессе и вдохновении. Она признается, что постоянные путешествия и ждущие преданно дома коты стали неотъемлемой частью ее жизни и неиссякаемым источником вдохновения. Во время создания музыки дома, они всегда находятся рядом, поднимая ее настроение и помогая справиться с творческими преградами.

Артистка призывает своих поклонников не забывать о значимости семьи и проводить больше времени с близкими. Она подчеркивает, что праздники - это идеальное время для семейного объединения и создания прекрасных воспоминаний. Ведь впереди трудные рабочие будни и постоянные рабочие поездки.

«Я думаю у многих так, ведь нечасто удаётся собраться всей семьей»

Jelly Nide также выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и любовь, которую они ей оказывают. Она надеется, что ее музыка сможет стать оправданием этой поддержки и доставит слушателям радость и положительные эмоции.

«Желаю всем своим поклонникам оставаться рядом со своими близкими и наслаждаться моментами семейного счастья».

Ее новый сингл «Темной ночью» стал отличным музыкальным подарком после праздников и подарил слушателям незабываемые эмоции.

Виктор ЛЕВИН