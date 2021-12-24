Jesse Bravo представил новую песню PRADA

24 декабря 2021 года состоялась премьера песни «PRADA» от молодого музыканта из России Jesse Bravo. Песня примечательна тем, что в ней принял участие кантри-рок исполнитель из Канады Ches Anthony.

Необычные гитарные мелодии, драйв и энергия, русский и английский язык в одном флаконе, а также мощный финал, все это ждёт слушателя в песне PRADA.

В настоящий момент Jesse Bravo работает над новым альбомом и привлекает зарубежных артистов к записи.

«Идея записывать песни с иностранными музыкантами пришла ко мне после того, как в своём инстаграме я записал видеообращение к Big SMO с предложением записать фит, совместив английский и русский. Он же в свою очередь ответил мне «ДА» и тут я был просто в восторге. Представляете, артист, от которого я тащусь согласился со мной работать. Это нереальный опыт, ну и мне конечно же хочется создать что-то новенькое и экзотическое. Тогда я решил обратиться к другим тридцати музыкантам в инстаграме. Четверо из них согласились мне помочь в записи альбома. Думаю, что это будет бомба, ну по крайней мере мне очень нравится, как все звучит», – говорит Jesse.

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