Йога 24/7: бросить вызов самому себе и сжечь 6 тысяч калорий с Анурадой Рамановой

Мудрецы считали, что истинную Йогу можно практиковать непрерывно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ощущая прилив сил и энергии в здоровом теле. Резервы организма безграничны. И убедиться в этом сможет каждый на авторском круглосуточном Йога-событии с Анурадой Рамановой.

Первая Йога 24/7 состоится в Москве уже 16 июля. Это не классическая тренировка, а настоящий мир авторитетной Йоги с дыхательной системой и медитациями. Авторские последовательности асан (восходящая и нисходящая) непрерывно выстроены в течение 24 часов для буста электрической энергии, качественного расслабления, погружения вглубь себя и раскрытия собственной уникальности.

Стать частью этой практики может каждый, независимо от уровня подготовки и опыта. Проводником в мир авторитетной Йоги будет сама Анурада, у которой более 25 лет опыта.

Она владеет несколькими типами Йоги. Обучает преподавателей Йоги по всему миру, имеет свой ретрит центр випассаны в Сочи. Обучалась у Великих мастеров в Гималаях, Бирме, Таиланде, Непале, США, на Шри Ланке, получила посвящение в Индии, провела сотни классов, десятки ретритов и йога-туров. Эти знания помогли Анураде создать систему, которая не только улучшает физическое состояние в моменте практик, но и способствует оздоровлению и омоложению организма в целом.

Занятия йогой с Анурадой - настоящий вайб, который захочется испытать снова и снова. Она будет лично поддерживать и мотивировать на протяжении всего события, чтобы вы могли полностью раскрыть свой потенциал. Каждый участник сможет испытать каково это, чувствовать прилив сил, энергии, сохранив оздоровительный эффект после 24 часов Йоги, практик и медитаций.

Все техники и практики бережно собраны Анурадой со всего мира. Их эффективность подтверждают тысячи ее последователей.

Зарегистрироваться на событие и попробовать непрерывную Йогу в течение суток можно через администратора: https://t.me/asst_anurada

Москва. 16 июля. Время: 06:00 (шесть утра)

Адрес: место уточняется.

Сочи. 27 июля. Время: 06:00 (шесть утра)

Адрес: Ретрит Центр Reboozone, Лазаревское, ул. Лазарева, 86, этаж 4.

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