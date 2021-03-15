Йога Кросс: идеальная фигура за месяц без мучений, строгих диет и изнурительных тренировок

Изба­вить­ся от лиш­них кило­грамм без муче­ний и стро­гих огра­ни­че­ний в еде, изну­ри­тель­ных тре­ни­ро­вок в зале и напол­не­ни­ем энер­ги­ей изнут­ри? Каза­лось бы невоз­мож­ным, но жур­нал Yoga Journal нашел реше­ние и при­гла­ша­ет чита­те­лей вер­нуть иде­аль­ную фор­му за месяц с прак­ти­ка­ми йоги. «Йога Кросс» — онлайн-курс для тех, кто не при­ем­лет жест­кие дие­ты и интен­сив­ные физи­че­ские нагруз­ки. Йога – это фило­со­фия души и тела, но еще, это само­дис­ци­пли­на и аске­за в луч­ших тра­ди­ци­ях чело­ве­че­ства, имен­но она и помо­жет достиг­нуть цели без наси­лия над сво­ей волей и физи­че­ски­ми воз­мож­но­стя­ми вме­сте с Yoga Journal.

15 мар­та стар­ту­ет уни­каль­ная про­грам­ма, раз­ра­бо­тан­ная спе­ци­а­ли­ста­ми из раз­ных обла­стей, ана­ло­гов кото­рой нет. Более 15 прак­тик, 8 учи­те­лей, прак­ти­ки раз­ной интен­сив­но­сти, направ­лен­ные на дости­же­ние основ­ной цели кур­са. Раз­лич­ные рецеп­ты, ста­тьи, пла­не­ры и чек-листы ста­нут при­ят­ным допол­не­ни­ем. Для про­хож­де­ния кур­са не потре­бу­ет­ся ника­ко­го спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния, исто­ще­ния себя физи­че­ски­ми нагруз­ка­ми, и пита­ни­ем без­вкус­ной едой. Осно­ву насы­щен­ной про­грам­мы состав­ля­ют спе­ци­аль­но подо­бран­ные йога-прак­ти­ки, направ­лен­ные на сти­му­ля­цию мета­бо­лиз­ма и мак­си­маль­ные энер­ге­ти­че­ские затра­ты орга­низ­ма. Кро­ме того, в про­грам­му кур­са вхо­дят веби­на­ры от при­гла­шен­ных экспертов.

Нут­ри­цио­лог Ксе­ния Пусто­вая, дипло­ми­ро­ван­ный спор­тив­ный дие­то­лог рас­ска­жет об anti-ageing стра­те­гии в нут­ри­цио­ло­гии и о мито­хон­дри­ях, пита­нии для них, и поче­му сре­ди йогов так мно­го дол­го­жи­те­лей. Участ­ни­ки най­дут ответ, как и поче­му нуж­но исполь­зо­вать опре­де­лен­ные про­дук­ты в сво­ем раци­оне, как упо­треб­ле­ние воды вли­я­ет на вес и дру­гие полез­ные лай­фх­а­ки, кото­рых нет общем доступе.

Веби­нар от пси­хо­ло­га Юлии Гри­цен­ко помо­жет най­ти связь меж­ду про­дук­та­ми и пси­хи­че­ским состо­я­ни­ем, Юлия даст полез­ные реко­мен­да­ции и отве­тит на вопро­сы. Так­же в кур­се участ­ни­ки встре­тят­ся со спе­ци­аль­ны­ми гостями:

Дарья Мороз – осно­ва­тель онлайн-шко­лы рас­тяж­ки и фит­не­са «Шпа­гат дома».

Анна Семе­нюк – спе­ци­а­лист по меди­та­ци­ям обез­бо­ли­ва­ния. На про­тя­же­нии все­го кур­са мно­го полез­ной инфор­ма­ции для моти­ва­ции и под­держ­ки на пути к иде­аль­ной форме.

А допол­ни­тель­ный азарт создаст спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ный при­зо­вой фонд, самые ста­ра­тель­ные участ­ни­ки полу­чат набо­ры, под­го­тов­лен­ные жур­на­лом Yoga Journal сов­мест­но с партнерами.

Подроб­но­сти и реги­стра­ция – https://yogajournal.ru/yogacross/

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