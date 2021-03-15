Йога Кросс: идеальная фигура за месяц без мучений, строгих диет и изнурительных тренировок

Избавиться от лишних килограмм без мучений и строгих ограничений в еде, изнурительных тренировок в зале и наполнением энергией изнутри? Казалось бы невозможным, но журнал Yoga Journal нашел решение и приглашает читателей вернуть идеальную форму за месяц с практиками йоги. «Йога Кросс» — онлайн-курс для тех, кто не приемлет жесткие диеты и интенсивные физические нагрузки. Йога – это философия души и тела, но еще, это самодисциплина и аскеза в лучших традициях человечества, именно она и поможет достигнуть цели без насилия над своей волей и физическими возможностями вместе с Yoga Journal.
15 марта стартует уникальная программа, разработанная специалистами из разных областей, аналогов которой нет. Более 15 практик, 8 учителей, практики разной интенсивности, направленные на достижение основной цели курса. Различные рецепты, статьи, планеры и чек-листы станут приятным дополнением. Для прохождения курса не потребуется никакого специального оборудования, истощения себя физическими нагрузками, и питанием безвкусной едой. Основу насыщенной программы составляют специально подобранные йога-практики, направленные на стимуляцию метаболизма и максимальные энергетические затраты организма. Кроме того, в программу курса входят вебинары от приглашенных экспертов.
Нутрициолог Ксения Пустовая, дипломированный спортивный диетолог расскажет об anti-ageing стратегии в нутрициологии и о митохондриях, питании для них, и почему среди йогов так много долгожителей. Участники найдут ответ, как и почему нужно использовать определенные продукты в своем рационе, как употребление воды влияет на вес и другие полезные лайфхаки, которых нет общем доступе.
Вебинар от психолога Юлии Гриценко поможет найти связь между продуктами и психическим состоянием, Юлия даст полезные рекомендации и ответит на вопросы. Также в курсе участники встретятся со специальными гостями:
- Дарья Мороз – основатель онлайн-школы растяжки и фитнеса «Шпагат дома».
- Анна Семенюк – специалист по медитациям обезболивания. На протяжении всего курса много полезной информации для мотивации и поддержки на пути к идеальной форме.
А дополнительный азарт создаст специально подготовленный призовой фонд, самые старательные участники получат наборы, подготовленные журналом Yoga Journal совместно с партнерами.
Подробности и регистрация – https://yogajournal.ru/yogacross/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.