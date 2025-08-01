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ДомойМир музыкиЙович и Keneli & Zhiro выпустили новый трек «Я сам решу»

Йович и Keneli & Zhiro выпустили новый трек «Я сам решу»

editor
By editor
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йович Keneli & Zhiro
Фото © пресс-служба Rocket Records 

Йович совместно с дуэтом Keneli & Zhiro представляют динамичный поп-трек «Я сам решу» — где каждый слушатель найдёт свою дозу драйва. Основной рефрен «Я сам решу» знаком многим по шуткам в социальных сетях, где фраза из популярного шоу, произнесенная сыном Розы Сябитовой, разлетелась на миллионы просмотров. Теперь забавная фразочка обрела музыкальное воплощение и превратилась в «закон ненастоящего мужчины».

Трек начинается с заводного вступления, а голоса Keneli & Zhiro заставляют слушателя отбросить сомнения и предлагают взять ответственность за решения в жизни на себя. Затем Йович добавляет свой узнаваемый хрипловатый тембр, подчеркивая главную мысль: мужчина вроде бы берёт решение в свои руки, освобождая женщину от лишних забот и позволяя ей быть собой, но на деле это только слова. Музыканты подчеркивают — девушки, смотрите на реальные поступки своих избранников, а не слушайте ту «лапшу», которую они вещают вам на уши.

Музыкальное оформление сочетает в себе яркие синтезаторные акценты и твёрдый бит, который не отпускает до последнего такта. Припев легко застревает в голове, а уверенный ритм хочется унести с собой в машину или на вечеринку к друзьям.

«Я сам решу» — это гимн свободы выбора и смелости брать ответственность на себя. Трек подойдёт для любого случая: будь то энергичная вечеринка, дружеская вылазка за город или ритмичная городская поездка. Йович привносит в композицию дополнительный заряд энергии и харизмы, а Keneli & Zhiro продолжают развивать свой стиль через честные тексты и мощную подачу.

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