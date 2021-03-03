Юные органисты Подмосковья победили в престижном конкурсе!

В Органном зале Российской академии музыки им. Гнесиных завершился Второй Международный конкурс органистов имени Л.И. Ройзмана. В этом престижном соревновании участвовали органисты из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Саратова, Москвы, Московской области, а также Республики Корея и Аргентины.

Конкурс проходил в очном формате в 19 номинациях, а участники получили возможность прикоснуться к историческому инструменту английского мастера Генри Джоунса (1871). Сегодня это старейший орган в России, сохранивший свой первоначальный облик.

Председателем жюри был Заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных Александр Фисейский.

Ученица Детской хоровой школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова г. Королёв (класс Екатерины Спиркиной) Дарья Янгирова стала Лауреатом Первой степени в номинации «Специальный орган, сольное исполнение 11-12 лет».

Ученики органного класса Детской Музыкальной Хоровой школы «Алые паруса» г. Красногорск (класс преподавателя Анны Калиничевой) Елизавета Левченко и Лев Калиничев стали Лауреатами 3 степени в номинации «Специальный орган, 6-8 лет».

Министерство культуры Московской области при поддержке Губернатора Андрея Воробьева реализует программу по обеспечению ДШИ новыми музыкальными инструментами. В том числе и органами.

В настоящее время духовые органы установлены в образовательных учреждениях сферы культуры в Дубне, Красногорске, Видном и Королёве. Детская школа искусств города Фрязино оснащена электронным органом.⠀В регионе активно развивается детская органная педагогика, а юные музыканты становятся победителями престижных органных конкурсов.

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