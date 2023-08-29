К 1 сентября Музей Победы расскажет о школьниках в годы войны

Музей Победы к началу учебного года обновил выставочный проект «Крупным планом». На мини-выставке посетители узнают о судьбе школьников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят «Орфографический словарь» для начальной, неполной средней и средней школы, изданный в 1937 году Государственным учебно-педагогическим издательством. Работа по его составлению была начата профессором Александром Пешковским и продолжена известным лингвистом Дмитрием Ушаковым, который довел работу до конца в сотрудничестве с Сергеем Крючковым. Словарь принадлежал Григорию Максимову, который в годы войны, будучи 12-летним мальчишкой, был партизаном и работал почтальоном.

«Впервые словарь вышел в 1934 году, он выдержал более тридцати изданий и до сих пор является настольной книгой для школьников нашей страны. На выставке представлено четвертое издание известного орфографического словаря, ставшего классикой среди словарей по русскому языку», – рассказали в Музее Победы.

В тач-панели гости узнают об образовании в военные годы, трудовых подвигах учащихся, последствиях для школ после оккупации захватчиками. Посетители смогут увидеть архивные фотографии выпускников 1941 года, школьников, работающих на заводах и колхозных полях.

Выставка будет работать до 25 сентября.

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