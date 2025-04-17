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К 110-летию Киностудии Горького в стлице прошел концерт симфонического оркестра кинематографии

editor
By editor
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110 лет киностудии им. Горького - концерт
Фото предоставлено пресс-службой Киностудии Горького, Софья Анцупова

15 апреля в московском Концертном зале имени П.И. Чайковского звучали композиции из известных картин, созданных на Киностудии Горького за 110 лет со дня основания. Это песни и музыка из фильмов «Путевка в жизнь», «Доктор Айболит», «Василиса прекрасная», «Молодая гвардия», «Три плюс два», «Москва – Кассиопея», «Волшебная лампа Алладина», «Усатый нянь», «Большое космическое путешествие», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Гостья из будущего» и многих других. А также музыка из драмы «Вера», новой экранизации повести «Вам и не снилось». 

Концерт стал одним из первых мероприятий, посвященных юбилею старейшей киностудии Москвы. Избранные мелодии композиторов Дмитрия Шостаковича, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиев, Алексея Рыбникова, Максима Дунаевского и других исполнил Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки при участии детского эстрадного хора «Великан», солиста-вокалиста Владислава Косарева и актрисы Анны Кармаковой. Режиссером и ведущим выступил Сергей Капков. 

Фильмы Киностудии Горького навсегда в сердцах наших зрителей во многом благодаря отечественным композиторам, которые писали для них замечательную музыку, отметила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.  «Я очень рада, что наше 110-летие празднуется таким концертом. Это одно из первых мероприятий в этом году в большой череде празднований юбилея легендарной киностудии. Мы вспомним о всех, кто внес вклад в ее величие и в то, что она вошла и осталась в истории», – сказала она.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии ведёт свою историю со времен «Великого Немого». Искусство оркестра широко представлено в многочисленных записях музыки к кинофильмам, которая впервые прозвучала в исполнении этого коллектива. А художественный руководитель и главный дирижер народный артист России, лауреат премии Правительства России в области культуры Сергей Скрипка лично принимал участие в создании музыки для большого количества известных кинокартин. В том числе к любимым поколениями фильмам Киностудии Горького «Через тернии к звездам», «Гостья из будущего», «Мио, мой Мио» и других

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