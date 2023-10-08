Александр Ильич Зилоти за дедушкиным роялем. Рядом Юлия Аркадьевна и Вера Павловна Зилоти. Знаменское. 1903

9 октября 2023 года исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля Александра Ильича Зилоти (1863—1945). Его плодотворная музыкальная деятельность тесно связана с историей русского исполнительского искусства последней трети XIX и первой четверти XX века. Блестящий пианист, любимый ученик Н. Рубинштейна и Ф. Листа, свою исполнительскую деятельность Зилоти посвятил пропаганде родной русской музыки. Организованные им в 1903 году в Петербурге симфонические концерты, а позднее и камерные, вошедшие в историю под названием «Концерты А. Зилоти», сыграли большую роль в музыкальной жизни Петербурга. И, наконец, организованные им Общедоступные и бесплатные Народные концерты являлись подлинными праздниками, дававшими возможность широкому кругу слушателей приобщиться к лучшим образцам музыкального искусства.

Александр Ильич и Вера Павловна Зилоти в Знаменском

Имя Александра Ильича Зилоти неразрывно связано с Тамбовским краем. Именно здесь, в имении Знаменское, Козловского уезда, Тамбовской губернии (ныне село Знаменка, Петровского района, Тамбовской области), 9 октября 1863 года родился будущий музыкант, здесь прошли его детские годы. Крестили младенца Сашу в Знаменской церкви Божией Матери. Крестным был его родной дядя Александр Аркадьевич Рахманинов, крестной — Варвара Васильевна Рахманинова, родная бабушка А.И. Зилоти и С.В. Рахманинова. Отец Александра, Илья Матвеевич Зилоти, — землевладелец Харьковской губернии; мать — Юлия Аркадьевна Зилоти (урожденная Рахманинова). Первые уроки музыки маленькому Саше дал его отец, Илья Матвеевич, он был музыкантом-любителем, играл на скрипке и фортепиано. У мальчика были прекрасные музыкальные способности, и его дед, Аркадий Александрович Рахманинов, настоятельно рекомендовал дать внуку музыкальное образование.

В возрасте восьми лет Зилоти начал систематические занятия фортепиано в Московской консерватории. Его учителями были Н.С. Зверев, Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский, Ф. Лист.

Но куда бы не заносила судьба А.И. Зилоти, он всегда помнил о своей родине. Именно сюда он любил приезжать в свободное время на отдых со своей супругой, Верой Павловной Зилоти (урожденной Третьяковой). Когда в доме собирались все Зилоти, становилось шумно и весело, не умолкала музыка.

Здание Музея семьи Рахманиновых, Знаменское

Имение Знаменское (ранее Таракановка), Козловского уезда, Тамбовской губернии (ныне — село Знаменка, Петровского района, Тамбовской области), с 1761 по 1917 годы принадлежало представителям рода дворян Рахманиновых. В Знаменском полтора столетия жили предки великого русского композитора С.В. Рахманинова, родились прадед, дед и отец Сергея Васильевича. При Рахманиновых имение было одним из культурных очагов Тамбовской губернии. Здесь были созданы симфонический оркестр и хоровая капелла, регулярно устраивались концерты и музыкальные вечера, существовали богатая библиотека, нотное собрание и коллекция живописи.

Музей семьи Рахманиновых «Знаменское» (село Знаменка, Петровского района, Тамбовской области) образован 6 июня 2004 года как филиал Музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка». До декабря 2022 года музейная экспозиция размещалась в одной из комнат здания сельского клуба. В 2022 году, к 150-летию С.В. Рахманинова, было восстановлено здание бывшей земской школы, построенной в 1864 году Аркадием Александровичем Рахманиновым, дедом А.И. Зилоти и С.В. Рахманинова. 13 декабря 2022 года Музей семьи Рахманиновых «Знаменское» открыл двери для своих посетителей в новом здании.

Музей семьи Зилоти. Знаменское. Пианино А.И. Зилоти

Музей семьи Рахманиновых. Знаменское. Экспозиция, посвященная А.И. Зилоти

Музей имеет в своем распоряжении два зала. В первом зале экспонируются выставки, посвященные основателю музея Александру Ивановичу Ермакову, роду Рахманиновых и имению Знаменское, гостям Знаменского, а также С. В. Рахманинову и имению Ивановка. Кроме того, первый зал является музыкальным салоном, в нем расположен белый рояль немецкой фирмы «Blüthner». Второй зал посвящен семье Зилоти. В нем представлены фотографии, документы, мебель, книги, ноты и гордость Музея — пианино немецкой фирмы «Georg Hoffmann» 1882 года, принадлежавшее А.И. Зилоти.

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