К 20-летию Смешариков в Москве открывается масштабная выставка

8 июня в общественном пространстве «Хлебозавод» начнет свою работу масштабная выставка «Смешарики. Искусство быть круглым» при поддержке Тинькофф Джуниор, посвященная 20-летию легендарного анимационного проекта от ГК «Рики». Сопродюсером мероприятия выступает бюро Planet9.

Миссия «Смешариков» – в доступной форме рассказывать о самом важном – продолжается в выставке, одна из главных задач которой - в игровой форме заинтересовать посетителей наукой и поэзией, спортом и садоводством, модой и высокими технологиями – словом, всем многообразием культуры.

За 20 лет «Смешарики», на которых выросли миллионы россиян, не только стали частью национального культурного кода, но и сами, в свою очередь являются продуктом культуры. Девять главных персонажей сериала соответствуют вековым архетипическим образам: учёный и крестьянин, красавица и поэт, артист и изобретатель и т.д. Мир Смешариков переносится из вневременной Ромашковой долины в нашу современность и оживает на глазах. Каждому из них посвящено отдельное круглое пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет, сцена или технопарк. Посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша и рассмотреть Луну через его телескоп, заняться активными играми с Крошем, примерить модные новинки в гардеробной Нюши, полюбоваться коллекционными альбомами фантиков и кактусов у Ёжика, посидеть за рабочим столом Бараша, заглянуть в сундук Совуньи, посетить высокотехнологичную лабораторию Пина и сделать запоминающиеся фото на легендарной розовой скамейке – это лишь малая часть того, что увидят посетители. Как утверждают организаторы, интересно будет и детям, и взрослым.

В особой зоне под названием «Закулисье» будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и раскрывающие секреты культового проекта.

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»:

– Для нас это очень знаковое и логичное событие. Смешарикам – 20 и мы хотели бы разделить празднование этой даты со всеми. За два десятилетия мы накопили огромную библиотеку анимации, интересных историй и фактов. Гости смогут буквально окунуться в мир главных героев, прикоснуться к их повседневности. Кроме того, здесь можно будет увидеть первые эскизы, раритетные материалы 20-летней давности, заглянуть в закулисье и историю проекта. Помимо этого, мы покажем наших персонажей и в новом авторском прочтении современных художников. Вы сможете даже примерить на себя роль креатора и создать своих Смешариков. Приходите и удивляйтесь!

Сопродюсером экспозиции выступает бюро Planet9, хорошо знакомое ценителям искусства по выставкам «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Первая позиция. Русский Балет»,«Линия Рафаэля», «Панк-культура. Король и Шут» и другим проектам. Курирует мероприятие Василий Успенский, известный искусствовед, автор многих выставочных проектов в России и Европе.

Агния Стерлигова, основатель и генеральный директор бюро Planet9, креативный продюсер выставки:

– Смешарики выходят за пределы милой детской анимации – отражение нашего мира, с характерными персонажами. В истории мирового искусства вы легко можете найти своего Лосяша, Кроша и Копатыча. И нам захотелось в формате тотальной инсталляции рассказать именно о том, что содержит в себе каждый герой, чем он увлекается, чем вдохновляется. Это не выставка экспонатов, это выставка героев. Которые окружают нас в равной степени и в повседневной жизни и в мире искусства и культуры. Если в двух словах охарактеризовать нашу экспозицию – это модно-молодёжно!

Необычные работы представят современные художники – Саша Фролова, Дима Шабалин, Zak Mini Monster (настоящее имя — Захар Евсеев) и креаторы проекта Chiko & Roko. Классика и модерн в самых невообразимых и смелых решениях. Отдельное внимание заслужат необычные NFT-Смешарики, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях. Кроме того, можно будет прикоснуться к уникальным фигурам, созданным на основе цифровых персонажей в коллаборации телеканала «Суббота!», художника Миша Most и Смешариков. Раритетной визуальной находкой предстанут архивные записи из жизни проекта, а также наброски и эскизы первых персонажей.

Генеральный партнер выставки — Тинькофф. Все юные посетители получат подарки от организаторов выставки, если покажут карту Тинькофф Джуниор. В тематической зоне, посвященной карманным деньгам, один из персонажей сериала «Смешарики» — любознательный Мышарик, поможет разобраться в непростых, но актуальных для всех вопросах: как пользоваться деньгами с умом, как самостоятельно накопить на мечты, зачем нужны банки. Здесь же родители смогут узнать больше о детской карте Тинькофф Джуниор — удобной альтернативе наличным карманным деньгам. Приятные впечатления от посещения выставки можно будет закрепить в Тинькофф Кафе.

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