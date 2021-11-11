К 200-летию со дня рождения Достоевского Москино покажет ретроспективу экранизаций его произведений

В ноябре 2021 исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Блестящий романист, признанный классик, он стал одним из самых экранизируемых русских писателей в мире.

Самыми востребованными у режиссеров традиционно являются четыре культовых романа: «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Именно эти произведения заставляют кинематографистам вновь и вновь обращаться к идеям «великого мистика и великого реалиста», который не только оказал величайшее воздействие на искусство, но и стал знаковой фигурой мировой интеллектуальной культуры.

К юбилею писателя Москино подготовило ретроспективу экранизаций, которую зрители смогут увидеть в кинотеатрах «Москино» с 14 по 19 ноября. В программе – классические «Братья Карамазовы» и «Идиот» Ивана Пырьева, «Преступление и наказание» с Георгием Тараторкиным в роли Родиона Раскольникова, советско-итальянская постановка «Униженные и оскорбленные» с Никитой Михалковым и Настасьей Кински. Для искушенных зрителей Москино предлагает постмодернистские версии романов Федора Михайловича – черную комедию «Даун хаус» Романа Качанова по мотивам «Идиота» и зрелищный триллер «Двойник» Ричарда Айоади («Субмарина», клипы рок-групп Kasabian и Arctic Monkeys).

Показы пройдут в кинотеатрах «Москино Космос», «Москино Искра», «Москино Тула», «Москино Спутник», «Москино Сатурн», «Москино Звезда».

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