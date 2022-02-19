К 23 февраля культурные площадки Москвы проведут кинопоказы, мастер-классы и лекции

Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Мероприятия пройдут с 20 по 26 февраля, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Культурные площадки Москвы проведут к 23 Февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий. Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама «Бородинская битва» и Государственный музей Владимира Маяковского. Часть событий будет транслироваться онлайн», — рассказала Наталья Сергунина.

Очные мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер. Участникам нужно держать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях.

Программа библиотек, музеев и культурных центров

20 февраля в 11:00 в доме культуры «Юность» (ул. Шушенская, д.7) пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Шоколадная открытка для пап». Принять участие можно бесплатно. 21 февраля в 19:00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер., д. 6, стр. 2) состоится концерт «“Венский вальс” — Победителям!». Зарегистрироваться нужно заранее на сайте. 22 февраля в 19:00 культурный центр «Новослободский» (ул. Сущевский Вал, дом 10А, стр. 2) приглашает всех на торжественное открытие «Family-фест», в рамках которого пройдет концертная программа «Защитники семейного очага». Принять участие можно бесплатно.

23 февраля Музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3) приглашает на программу «Несокрушимая и легендарная». Гостей ждет лекция-экскурсия, приуроченная к 100-летию основания СССР, интерактивная программа «Военная форма – лицо армии», экскурсия по выставке, посвященной партизанскому движению, детский мастер-класс и показ известного советского художественного фильма «Офицеры». Билет можно приобрести на сайте музея.

23 февраля в 10:00 Музей-панорама «Бородинская битва» (Кутузовский, проспект, д. 38, стр. 1) приглашает на «День русского солдата». Посетителей ждут лекции по истории Отечественной войны 1812 года, показ диафильма «Бородино», оформленного рисунками советского художника Владимира Шевченко и исторические экспонаты музея. Принять участие можно бесплатно. На все мероприятия программы требуется предварительная регистрация на сайте музея.

23 февраля в 13:00 и 17:00 культурный центр «Вдохновение» (Литовский бульвар, д. 7) приглашает на балет для детей «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Спектакль идеально подойдет для первого знакомства ребенка с классическим балетом. Приобрести билет можно на сайте.

23 февраля в 15:00 в «Квартире в Студенецком переулке» Государственного музея В.В. Маяковского (Студенецкий пер., д. 6, кв. 20) состоится интерактивная программа «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи». Прозвучат стихотворения В.В. Маяковского, отрывки из писем, воспоминания сотрудников музея-библиотеки о Великой Отечественной войне. Приобрести билет можно на сайте.

24 февраля в 19:00 в киноклубе Центра культуры и искусства «Меридиан» пройдут кинопоказы. В программе — мультфильмы и игровые короткометражки о жизни и подвигах солдат. Принять участие можно бесплатно, регистрация на сайте центра «Меридиана».

24 февраля в 18:30 в театральной гостиной Дома Гоголя (Никитский бульвар, д. 7А) состоится концерт «Великий праздник февраля». Посетить мероприятие можно бесплатно, подробнее на сайте.

24 февраля в 12:00 в библиотеке №81 (Сиреневый б-р, д.73, корп.1) пройдёт тематическое мероприятие и показ мультфильма. Принять участие можно бесплатно. 25 февраля в 15:00 библиотека № 234 «ФантазиУМ» (Ул. Габричевского, д. 8) приглашает на мероприятие «Вёрсты мужества», посетить его можно бесплатно. Регистрация по ссылке. 26 февраля в 17:00 в галерее «Загорье» (ул. Лебедянская, д.24, корп. 2) состоится кукольный спектакль театра «Три Лика» — «Сказ о богатыре — Чуде Молочном». Приобрести билеты можно на сайте.

Программа московских парков

23 февраля в 12:00 усадьба Воронцово начнет онлайн-лекцию об исторических местах Москвы. Участники смогут узнать о великих полководцах, в честь которых названы станции метро. Зрителям расскажут, в честь кого была названа Сухаревская башня, куда указывает Нахимовский проспект и многое другое. Подробности в соцсетях парка: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук».

23 февраля в 12:00 в социальных сетях парков «Дубки» и Гончаровский покажут онлайн-выставку «Защитницы Отечества» о женщинах, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. Слушателям расскажут о Марине Расковой, Наталье Малышевой, Екатерине Зеленко, Лидии Литвяк и многих других, а также покажут посвященные им почтовые открытки, марки и плакаты. Узнать больше можно в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук».

23 февраля в 17:00 на страничке парка «Северное Тушино» «Вконтакте» выйдет новый выпуск цикла «Морские профессии». Сотрудники Музея истории ВМФ и моряки-подводники поделятся забавными историями со службы. Во втором выпуске зрителям расскажут об инженерах-механиках и их обязанностях на подлодках.

23 февраля в 13:00 в саду «Эрмитаж» пройдет онлайн-занятие по живописи «Я служу России». В честь праздника вместе с руководителем арт-студии «ЭрмитажЪ», художником Борисом Клементьевым, участники напишут портрет русского офицера и одновременно научатся создавать портрет в технике сепии и сухой цветной пастели. Видеоурок будет доступен в соцсетях парка: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук».

Также свои программы представят «Сокольники», «Красная Пресня», Бабушкинский, Таганский и другие парки,

Программа школ искусств

22 февраля в 16:00 в Есенинском культурном центре выступит лауреат международных и российских конкурсов концертный хор «Вдохновение» под руководством Заслуженного работника культуры России О.А. Скворцовой и учащиеся фортепианного отделения детской музыкально-хоровой школы № 106 Билеты можно приобрести по ссылке.

23 февраля в 12:00 в конференц-зале Музея обороны Москвы состоится концерт «Великий подвиг защитников Москвы». Учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы имени Э. Грига исполнят музыку из советских фильмов о Великой Отечественной войне

Также свои программы представят детские школы искусств имени В.Д. Поленова, имени И.С. Козловского и «Юность».

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