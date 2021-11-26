К 80-летию Битвы за Москву Москино представит специальную программу мероприятий в кинотеатре «Художественный»

5 декабря 2021 года, в день 80-летней годовщины с начала контрнаступления Красной Армии под Москвой, отбросившего фашистские войска от советской столицы и навсегда разрушившего миф об их непобедимости, Москино представит торжественное мероприятие в кинотеатре «Художественный». Именно в этом знаковом для Москвы месте зимой 1942 года перед киносеансами выступали бойцы, оборонявшие город, с последними сводками о сражениях за столицу. В программе мероприятия — первая демонстрация рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» и показ легендарного документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин).

В 15:00 на большом экране впервые будут показаны рабочие материалы игрового фильма «Первый Оскар», одной из самых ожидаемых премьер 2022 года (режиссер Сергей Мокрицкий). Картина посвящена подвигу советских фронтовых кинооператоров в годы Великой Отечественной Войны. Лента основана на реальной истории сьемок фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который стал первой советской картиной, удостоенной премии американской киноакадемии Оскар в 1943 году.

Вышедший в американский прокат под названием «Moscow Strikes Back», советский фильм произвёл мощнейший эффект на всё американское общество. Для Американской киноакадемии решение о присуждении награды было непростым, но политически ангажированные академики не устояли перед мастерством советских кинематографистов и очевидностью показанных фактов. Фильм о Битве за Москву стал одним из веских аргументов для открытия Второго Фронта. Материалы фильма «Первый Оскар» представит режиссер Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь», «Черновик» и т.д.) и актеры Тихон Жизневский и Дарья Жовнер.

«Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» снимался в тяжелейших условиях суровой осени и зимы 1941—1942 годов. На круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступал новый материал – от съемок боевых атак на подступах к столице до разграбленных Ясной поляны и Музея Чайковского в Клину. Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений. «Плачьте, но снимайте»! – таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали. Из кадров это великой Кинохроники и складывался образ народа-победителя, твердо намеренного отстоять свой дом, свою страну», – говорит режиссер фильма «Первый Оскар» Сергей Мокрицкий.

Кульминацией мероприятия станет показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в рамках военно-исторического киноклуба. Картину представит куратор программы и ведущий киноклуба, журналист и историк Григорий Пернавский. С приветственным словом выступит Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы, Министр московского Правительства.

В кинотеатрах Москино 5 и 6 декабря пройдут тематические кинопоказы Синематеки, которые также будут посвящены памятной дате. В программу войдут героическая драма про летчиков-истребителей «Небо Москвы» (1944 год), киноповесть об обороне Москвы «У твоего порога» (1963 год), отмеченная призом в Сан-Франциско, и «Зоя» (1944 год), история трагической гибели московской школьницы-партизанки Зои Космодемьянской. Отдельно стоит отметить уникальный хроникальный фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней» (2020год) про будничную жизнь горожан во время оккупации. Эти фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Москино Сатурн», «Москино Тула», «Москино Спутник», «Москино Полет».

Фильмы будут показаны с пленки из архива Москино.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации https://mos-kino.ru/event_2138.html

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