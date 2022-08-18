К берегу фестиваля «Таврида.АРТ» пришвартовали бумажный кораблик

Коллекция арт-парка «Тавриды» пополнилась арт-объектом Paper boat. Также в дни фестиваля презентовали обновленных «Китов» и совсем скоро откроют инсталляцию «Время». Сейчас на территории арт-парка расположено 29 арт-объектов, выполненных по проектам талантливых архитекторов и художников.

В третий день фестиваля «Таврида.АРТ» состоялось открытие нового арт-объекта Paper boat. Его спроектировали выпускники МАРХИ – Евгений Сидоров, Варвара Горбатова и Мария Фёдорова. Молодые архитекторы часто путешествуют по миру и замечают, что люди с каждым годом все больше загрязняют окружающую среду: оставляют мусор после себя в лесах, скверах и парках, загрязняют пластиком водоемы.

«Своим проектом мы хотим привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения. Только представьте: каждый год в океан попадает более 13 миллионов тонн пластиковых отходов. Всего за несколько десятков лет пластик стал настоящим бедствием для природы. Мы считаем, что не менее важным моментом, оказывающим влияние на загрязнение нашей планеты, является воспитание подрастающего поколения. Многие люди даже не задумываются, в каком состоянии мы оставим Землю нашим детям и внукам. Концепция проекта несколько раз менялась, что-то мы доработали в рамках воркшопа на площадке арт-кластера. Очень многие архитекторы участвуют в конкурсах, занимают места, а их идеи остаются нереализованными. Нам повезло – благодаря «Тавриде» мы смогли создать арт-объект и наполнить его важными смыслами», – рассказывает Евгений Сидоров, автор арт-объекта.

На территории арт-парка разместили трехметровый белый корабль, похожий на тот, который можно смастерить из бумаги. На верхушке арт-объекта находится смотровая площадка с биноскопом, с его помощью любой желающий может рассмотреть морские просторы и насладиться пейзажам. Вокруг корабля авторы проекта установили урны для мусора в форме пластиковых айсбергов.

По задумке архитекторов, бумажный кораблик на берегу моря станет символом беззаботного детства, а пластиковые айсберги − метафорой расплаты за беспечность. Инсталляция – это напоминание о том, что планете грозит опасность: экологическая обстановка ухудшается, пластика становится все больше, и это негативно влияет на окружающую среду и качество жизни будущих поколений. Макет арт-объекта Paper boat был разработан командой молодых архитекторов в рамках образовательной программы воркшопа арт-парка «Тавриды» в прошлом году.

Одним из самых узнаваемых арт-объектов Тавриды стали парящие над горами «Киты» – проект художника Евгения Юхневича, разработанный в рамках воркшопа арт-парка. В ночное время образ китов передают ансамблевые световые точки синего цвета, а днем − броские, но вместе с тем воздушные конструкции. Символика проекта воплощает в себе параллель трех вечных стихий: воздуха, земли и воды. Словно вырастая из лона морских глубин, художник борется с естественной недосягаемостью постижения горных вершин. Только научившись свободно пребывать в присущей ему среде, он может осуществить переход к новой стихии. В прошлом году участники воркшопа на фестивале «Таврида.АРТ» реконструировали «Китов», а в этом сезоне обновленную инсталляцию презентовали участникам и гостям фестиваля 16 августа.

18 августа в арт-парке торжественно открыли арт-объект «Время» по проекту Сергея Паукера-Бравина. Он появился на «Тавриде» как напоминание о людях, умерших за время пандемии COVID-19. Наступление сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени. Воплощением этой идеи стали огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 метров и длиной почти 15 метров. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метров.

Сейчас на территории арт-парка расположено 29 арт-объектов, выполненных по проектам талантливых архитекторов и художников.

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