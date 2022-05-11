К Международному Дню музеев стартовал конкурс рисунка «Мой любимый музей»

Конкурс «Мой любимый музей» организован при поддержке радио Метро 102,4 (Санкт-Петербург) и российско-китайским проектом Китарама в сотрудничестве с Шанхайским культурным центром «Цзяо Цзи».

Конкурс проводится впервые в рамках проекта «Моя страна, моя культура» с просветительской целью и приурочен к празднованию Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.

В конкурсе «Мой любимый музей» может принять участие каждый — вне зависимости от профессиональной подготовки — без вступительного взноса и без возрастных ограничений.

Правила участия:

1. Опубликуйте работу или несколько работ, заполнив форму на сайте kitarama.ru/museum22

Придумайте свой музей, музей будущего или покажите свои любимые музеи из любой точки мира.

Работы могут быть выполнены в разной технике.

Один участник может прислать неограниченное количество работ.

Вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки.

2. Заявки принимаются до 15:00 15 мая 2022 года.

3. Итоги конкурса будут опубликованы 18 мая — в Международный день музеев — на сайте kitarama.ru/museum22 а также в социальных сетях радио Метро 102.4.

4. Выставка лучших работ состоится в Китайском культурном центре при поддержке радио Метро 102.4 (Санкт-Петербург).

5. Участникам, чьи работы будут представлены на выставках в России и Китае, будут отправлены электронные дипломы. Возможна подготовка дипломов для преподавателей и руководителей художественных проектов.

Цель проекта:

выявление новых талантов;

популяризации культурного досуга среди разных слоев населения;

продвижение детского и юношеского творчества;

международный культурный обмен;

социальная и просветительская миссия.

Итоги проекта:

Выставка в Китайском культурном центре в Санкт-Петербурге.

Участие лучших работ в арт-пространстве радио Метро 102,4 Санкт-Петербург.

Участие лучших работ в выставке Шанхайского культурного центра «Цзяо Цзи».Подробности на сайте конкурса по ранее предложенной ссылке.

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