27 июля в Музее-заповеднике Кузьминки-Люблино прошёл творческий вечер композитора и художника, члена Гильдии композиторов Российского Музыкального Союза Александры Несновой. Прозвучали пьесы для фортепиано и камерно-вокальная музыка (солистка - студентка теоретического отделения АМУ при МГК им. Чайковского Мария Рощупкина (сопрано).

В рамках творческого вечера была представлена выставка тиражной графики А. Несновой . На выставке можно было увидеть некоторые работы, созданные в период с 2018 по 2023 г. Все работы можно посмотреть по предложенной ссылке и при желании приобрести.

Художник Александра Неснова. Маскарад. Январь, 2018. Графика. Printed on 2023. © Собственность автора. Формат А3, 1 из 25 экз.

«С детства я очень люблю мифы и сказки, и в том числе я зачитывалась серией книг о муми-троллях, созданной финской писательницей Туве Янссон» - одна из этих книг, "Волшебная зима", толкнула на первую сознательную попытку сочинения музыки, говорит А. Неснова. Под впечатлением от этой книги в возрасте 10 лет она написала «Песнь Большого костра» - в новой редакции это сочинение было представлено на концерте.

Прозвучали как детские пьесы, так и созданные уже во время обучения в Училище. Александра пробует разные жанры - от эстрадной песни до романсов-сцен и фортепианных циклов, при этом автор остаëтся в одном русле своего музыкального языка.

Для А. Несновой прошедший концерт* был творческим дебютом с полноценной авторской программой. В планах композитора - учëба и освоение новых направлений, в том числе попробовать себя в синтетических искусствах.

Фото, видео - Иван МАРТЫНОВ, Музей-усадьба Люблино

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* Сам концерт можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте по ссылке.

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