«Кадровый холод»: панельная дискуссия на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» прошло последнее в этом году деловое мероприятие – панель «Кадровый холод», на которой профессионалы обсудили проблему острой нехватки кадров и попытались выстроить эффективную коммуникацию между киношколами и индустрией.

Александр Акопов рассказал, что сейчас развернулась настоящая битва за «толковых абитуриентов». Медиаменеджер считает: «чем талантливее студент на входе, тем более талантливым специалистом он станет в конце обучения», и не важно, где именно он будет учиться, это правило универсально. Он пояснил, что высокая стоимость образования окупается зарплатами, которые сейчас предлагаются в кино.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев поддержал мысль Акопова: чтобы распознать талант, нужно позволить молодому специалисту применить знания на практике.

Управляющий партнер Universal University, директор Московской школы кино Мария Ситковская рассказала: ее школа раньше давала «осмысленное образование только супермотивированным ребятам 25-35 лет», а сейчас запустила бакалавриат. Это стало ответом на запрос родителей, чьи дети решили сделать карьеру в кино. Она отметила, что молодое поколение мыслит иначе, придумывает удивительные миры и живет в этих вселенных, не ограничивая себя конкретной площадкой, где мог бы выйти проект, что создает крепкую основу для будущих франшиз.

Александр Акопов отметил, что уровень общего образования сейчас катастрофический: «Фильм «Служебный роман» мало кто из абитуриентов смотрел, а сослаться на «Титаник» иногда сложно». Поэтому в Институте кино делается упор на «дошкольную подготовку»: студентов заставляют посмотреть «главные фильмы» и прочитать «главные книжки».

Генеральный директор Школы кино «Индустрия» Светлана Максимченко посетовала на то, что вопрос о нехватке кадров в отрасли открыт с 2017 года, но до сих пор так и не был решени предложила создать Ассоциацию частных киношкол, чтобы выстроить диалог с государством.

А вот продюсер NORM production Роман Новиков не заметил проблемы с кадрами в отрасли. По его мнению, вся индустрия построена на «личном бренде», которые выпускникам только предстоит выстроить, чтобы наработать себе имя. Он заметил: вчерашние студенты приходят в индустрию с намерением быстрее вернуть инвестиции в свое образование, забывая, что в реальной жизни обучение никогда не заканчивается. Новиков предложил создать карту входа для каждой специальности в кино и напомнил аудитории о строчке «режиссер-стажер» в титрах фильмов Гайдая.

Директор киношколы «Студия 24» Сергей Маевский напомнил: высшее образование готовит не столько профессионала, сколько просто взрослого человека. Как и другие эксперты деловых встреч на «Новом сезоне», эксперт предвидит рост ставок за год на 30%. Он предложил направить часть этих средств на кинообразование.

Директор по производству контента KION Максим Филатов вместе с коллегами заметил проблему с кадрами еще в 2012 году. По его словам, в год в России производится 600-650 сериалов для платформ и ТВ, а производство каждого проекта требует участия 100-200 специалистов, которых сейчас не хватает.

Мария Ситковская обратила внимание и на проблему дефицита преподавателей, которые были бы готовы системно заниматься с учениками, находились бы с ними в одном информационном поле, потребляя схожий контент.

Продюсер Дмитрий Пачулия напомнил, что крупным студиям сложно найти время на воспитание молодых талантов, и вспомнил, как при съемках «Реальных пацанов» в Перми ему пришлось в короткие сроки обучить людей, которые никогда не работали в кино, читать КПП и вызывные, «разбирать сценарий на запчасти», планировать.

В завершение Гавриил Гордеев показал реальный кейс «5 пилотов для Okko» – результат работы акселератора для шоураннеров. На конкурс поступило более 800 заявок, из которых только 5 дошли до съемок пилота. В рамках деловой программы Гавриил показал тизер-трейлеры отснятых пилотов и проанонсировал, что в Москве пройдет смотр проектов, по итогам которого будет отобран сериал, который пойдет в производство полноценного сезона для онлайн-кинотеатра Okko.

Фестиваль «Новый сезон», созданный крупнейшими онлайн-кинотеатрами – это пространство здоровой конкуренции и консолидации интересов отрасли. Деловая программа, которая ежегодно проходит в рамках фестиваля, поднимает актуальные проблемы, стоящие перед лицом индустрии сегодня.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Новый сезон» для АртМосковии