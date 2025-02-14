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КАДЫШЕВ выпустил альбом «Ты у меня одна»

editor
By editor
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григорий кадышев

Второй альбом Григория Кадышева «Ты у меня одна» вышел на всех музыкальных платформах. В релиз вошло 9 композиций, среди которых песни – «Россия», «Если можешь» и «Ты у меня одна».

Григорий Кадышев вновь делает ставку на простые, но вечные ценности: любовь, верность, добродушие и чуткость. Альбом знакомит с современной поп-музыкой, в которой акценты расставлены тонко и со вкусом.

«Ты у меня одна» — альбом о любви, в котором название говорит само за себя, но не замыкается на одном значении. Он о любви к человеку и семье, к месту, к воспоминаниям. Патриотизм здесь не кричащий, а естественный, пропущенный через личные эмоции. Трек-лист дает понять, насколько широко трактуется эта тема: от масштабных образов страны («Россия», «Ты у меня одна») до камерных, более личных переживаний («Моя Москва», «Если можешь»). Это не манифест, а, скорее, размышление — уважительное, спокойное, без нажима, но от этого не менее убедительное. Кадышев не навязывает свою позицию – он просто говорит о том, что для него важно.

«Ты у меня одна» – это альбом, в котором нет эпатажных экспериментов и вместе с тем это крепкая работа, в которой нет лишнего: от выверенного звучания до текстов, понятных каждому. Это музыка для тех, кто ценит уют, теплоту и внимание к мелочам – и, главное, искренность, которая в поп-музыке встречается не так часто.

Сольный проект Григория Кадышева был образован в 2023 году: «За последние годы у меня накопилось много слов, эмоций, теплоты и новых мелодий, и я решил, что наконец-то пришло время поделиться ими со слушателями» — рассказывает артист.

Музыка проекта сочетает в себе лучшие традиции российской эстрады и современное звучание. Лиричные баллады, воодушевляющие поп-хиты и танцевальные композиции вошли в дебютный альбом КАДЫШЕВА «Я и Ты», цифровая премьера которого состоялась 8 декабря 2023 года.

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