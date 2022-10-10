«Кафе «Куба»» – съёмки завершены!

Завершились съемки нового комедийного сериала производства Good Story Media для телеканала ТНТ– «Кафе «Куба». Чуть более пяти месяцев продолжался съемочный процесс под руководством режиссера Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Бедные люди», «Улица»). Главные роли в проекте исполнили Марина Федункив и Мария Смольникова.

«Кафе «Куба» перенесет зрителей на двадцать лет назад, позволит проникнуться теплой ностальгией по временам без технологических удобств и других привычных нам сегодня вещей и увлечет историями обычных людей, которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия.

Действие комедии разворачивается в провинциальном городке, стоящем вблизи федеральной трассы. Главная героиня Тамара – владелица придорожного кафе, доставшееся ей после того, как муж ушел к другой. Авторы не скрывают, что эта роль изначально писалась под народную любимицу Марину Федункив. Тома – дама бойкая и хлесткая на язык, но при этом добрая и справедливая. А пару ей составила актриса Мария Смольникова, сыгравшая Натусика, к которой когда-то ушел муж Тамары. После его смерти она также становится владелицей доли кафе. Героев «Кафе «Куба» ждет череда дико смешных ситуаций, любовные интриги и, конечно, вера в добро и мечту, несмотря ни на что.

Помимо Марины Федункив и Марии Смольниковой, также в ролях Григорий Чабан, Виктория Клинкова, Глеб Бочков, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Шумакова, Евгений Сахаров, Кузьма Котрелев, Юрий Сисков, Михаил Бочаров, Илья Белов, Ксения Отинова и другие.

«Это были прекрасные пять месяцев съёмок, заканчиваем их в грустной тональности — не хочется расставаться с такой талантливой съёмочной группой! Вместе мы прошли все ночные смены и непогоды, до крайней смены с горящими глазами (иногда даже с горящими людьми в кадре) и абсолютной включённостью в общее дело. Я завидую будущим зрителям «Кафе «Куба». Вас ждёт комедийный тандем Марины Федункив и Маши Смольниковой. Будет много новых лиц на экране, в них невозможно не влюбиться! Вы увидите красивых настоящих женщин, сильных мужчин, которые иногда дают слабину. Будет смешно, местами лирично, прямо до слез, и очень красиво!», – рассказывает креативный продюсер Марина Никольская.

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