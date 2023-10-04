Как инвестору из России получить грин-карту США: подробное руководство по программе EB-5
Иммиграция в США по-прежнему остается привлекательной целью для многих предпринимателей и инвесторов со всего мира. Один из наиболее быстрых и надежных путей получить грин-карту - инвестиции в американскую экономику по программе EB-5. Эта программа позволяет иностранцам в обмен на вложение от 900 000 долларов в бизнес на территории США получить вид на жительство для себя и своей семьи.
Давайте подробно разберем, как все устроено, какие требования предъявляются, и как инвестору из России воспользоваться EB-5, чтобы обрести заветный статус резидента США.
Интересный факт! Многие, кто сталкивается со сложностями процедуры получения гражданства США выбирают юрисдикции с более простыми правилами получения гражданства. Так, оставляющие о компании Траст Групп отзывы отмечают, что сейчас можно быстро (за 1-2 года) получить европейское гражданство по упрощенным процедурам.
Обзор программы EB-5
Программа EB-5 была создана Конгрессом США в 1990 году в рамках Закона об иммиграции для стимулирования экономического роста страны за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.
Основная цель программы - создание новых рабочих мест для граждан США. Каждый инвестор по EB-5 должен вложить от 900 000 долларов в новый бизнес-проект на территории США и обеспечить создание как минимум 10 постоянных рабочих мест.
Ключевые требования для инвесторов:
- инвестировать минимум 900 000 долларов в проект;
- средства должны быть получены из законных источников;
- обеспечить создание не менее 10 постоянных рабочих мест;
- проект должен быть реализован в зоне с высоким уровнем безработицы или в сельской местности (Targeted Employment Area).
Преимущества программы EB-5:
- возможность получить грин-карту за 2-3 года;
- право владеть бизнесом на территории США;
- ВНЖ распространяется на инвестора, супруга(у) и несовершеннолетних детей;
- после 5 лет - возможность подать на гражданство;
- доступ к образованию и медицине.
Программа EB-5 является быстрым и надежным путем получения статуса резидента США для состоятельных инвесторов при условии выполнения определенных требований.
Процесс получения ВНЖ
Чтобы получить грин-карту США по программе EB-5, инвестор должен пройти несколько этапов:
- Выбрать подходящий инвестиционный проект.
- Подготовить полный пакет документов и подать заявку.
- Пройти проверку источников средств.
- Внести минимум 900 000 долларов в выбранный инвестпроект.
- Дождаться создания 10 рабочих мест.
- Получить условный вид на жительство на 2 года.
- По истечении срока - подать документы на постоянный ВНЖ.
Сложности могут возникнуть на этапе проверки источников средств и при доказательстве создания нужного количества рабочих мест. Поэтому важно тщательно выбрать надежный инвестиционный проект.
Альтернативы программе EB-5
Помимо США, вид на жительство в обмен на инвестиции предлагают многие страны, включая европейские юрисдикции и островные государства. Рассмотрим некоторые популярные альтернативы:
- Кипр - от 2 млн евро, быстрые сроки, без визита;
- Мальта - от 1 млн евро, членство в ЕС;
- Португалия - от 500 000 евро, низкие требования к пребыванию;
- Карибские острова - от 100 000 долларов, упрощенное гражданство.
Главное преимущество этих вариантов - более низкий порог входа. Также часто проще требования к бизнес-плану и отчетности. Но по уровню экономической и политической стабильности США пока несомненный лидер.
Подводя итог, программа EB-5 является надежным способом получить грин-карту для состоятельного инвестора, готового вложить минимум 900 000 долларов в американскую экономику. Главное - грамотно выбрать проект и следить за выполнением всех требований на каждом этапе процесса.
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