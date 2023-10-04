Как инвестору из России получить грин-карту США: подробное руководство по программе EB-5

Иммиграция в США по-прежнему остается привлекательной целью для многих предпринимателей и инвесторов со всего мира. Один из наиболее быстрых и надежных путей получить грин-карту - инвестиции в американскую экономику по программе EB-5. Эта программа позволяет иностранцам в обмен на вложение от 900 000 долларов в бизнес на территории США получить вид на жительство для себя и своей семьи.

Давайте подробно разберем, как все устроено, какие требования предъявляются, и как инвестору из России воспользоваться EB-5, чтобы обрести заветный статус резидента США.

Интересный факт! Многие, кто сталкивается со сложностями процедуры получения гражданства США выбирают юрисдикции с более простыми правилами получения гражданства. Так, оставляющие о компании Траст Групп отзывы отмечают, что сейчас можно быстро (за 1-2 года) получить европейское гражданство по упрощенным процедурам.

Обзор программы EB-5

Программа EB-5 была создана Конгрессом США в 1990 году в рамках Закона об иммиграции для стимулирования экономического роста страны за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.

Основная цель программы - создание новых рабочих мест для граждан США. Каждый инвестор по EB-5 должен вложить от 900 000 долларов в новый бизнес-проект на территории США и обеспечить создание как минимум 10 постоянных рабочих мест.

Ключевые требования для инвесторов:

инвестировать минимум 900 000 долларов в проект;

средства должны быть получены из законных источников;

обеспечить создание не менее 10 постоянных рабочих мест;

проект должен быть реализован в зоне с высоким уровнем безработицы или в сельской местности (Targeted Employment Area).

Преимущества программы EB-5:

возможность получить грин-карту за 2-3 года;

право владеть бизнесом на территории США;

ВНЖ распространяется на инвестора, супруга(у) и несовершеннолетних детей;

после 5 лет - возможность подать на гражданство;

доступ к образованию и медицине.

Программа EB-5 является быстрым и надежным путем получения статуса резидента США для состоятельных инвесторов при условии выполнения определенных требований.

Процесс получения ВНЖ

Чтобы получить грин-карту США по программе EB-5, инвестор должен пройти несколько этапов:

Выбрать подходящий инвестиционный проект. Подготовить полный пакет документов и подать заявку. Пройти проверку источников средств. Внести минимум 900 000 долларов в выбранный инвестпроект. Дождаться создания 10 рабочих мест. Получить условный вид на жительство на 2 года. По истечении срока - подать документы на постоянный ВНЖ.

Сложности могут возникнуть на этапе проверки источников средств и при доказательстве создания нужного количества рабочих мест. Поэтому важно тщательно выбрать надежный инвестиционный проект.

Альтернативы программе EB-5

Помимо США, вид на жительство в обмен на инвестиции предлагают многие страны, включая европейские юрисдикции и островные государства. Рассмотрим некоторые популярные альтернативы:

Кипр - от 2 млн евро, быстрые сроки, без визита;

Мальта - от 1 млн евро, членство в ЕС;

Португалия - от 500 000 евро, низкие требования к пребыванию;

Карибские острова - от 100 000 долларов, упрощенное гражданство.

Главное преимущество этих вариантов - более низкий порог входа. Также часто проще требования к бизнес-плану и отчетности. Но по уровню экономической и политической стабильности США пока несомненный лидер.

Подводя итог, программа EB-5 является надежным способом получить грин-карту для состоятельного инвестора, готового вложить минимум 900 000 долларов в американскую экономику. Главное - грамотно выбрать проект и следить за выполнением всех требований на каждом этапе процесса.

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