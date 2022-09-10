Как избавиться от насекомых в крупах на кухне

Собирались с утра сварить кашу и обнаружили в крупе насекомых? Как минимум, это неприятно. Тем не менее это распространённое явление, причиной которого служит небрежность при хранении продуктов. Для того чтобы избавиться от мелких жучков-вредителей, необходимо заказать химическую обработку помещения — https://cleacom.ru/moscow/dezinsekciya/. Специалисты проведут на кухне дезинсекцию с помощью щадящих препаратов, не обладающих высокой степенью токсичности. Одной обработки будет достаточно, чтобы избавиться от непрошеных гостей.

Кто поселился в крупе?

Как в крупах, так и в муке, могут находиться разные виды насекомых. Самые распространённые из них – пищевая моль, суринамский и рыжий мукоеды, хлебный точильщик, мучной хрущак, зерновка, рисовый долгоносик.

Мукоеды, соответствуя своему названию, предпочитают селиться в муке. Но можно их встретить и в сыпучих продуктах, в том числе и в крупе. Хлебный точильщик и мучной хрущак отдают предпочтение готовым хлебобулочным изделиям, а вот их личинок можно встретить где угодно. Зерновка – частый гость в ёмкостях, где хранятся бобы, фасоль и горох, а рисовый долгоносик просто обожает рис. Хотя в случае необходимости он может питаться и другими крупами.

Причины появления насекомых в крупах

Антисанитарные условия на кухне. Антисанитарные условия – это не обязательно грязь, мусор и бардак. Насекомые могут появиться, если хозяйка хранит крупы в таре, в которую они легко могут проникнуть, не соблюдает сроки годности продуктов, закупает продукты впрок в больших количествах.

Антисанитарные условия – это не обязательно грязь, мусор и бардак. Насекомые могут появиться, если хозяйка хранит крупы в таре, в которую они легко могут проникнуть, не соблюдает сроки годности продуктов, закупает продукты впрок в больших количествах. Нарушения на производстве. Крупу с вредителями можно купить в магазине. Так получается, если ещё в процессе производства были нарушены условия хранения продуктов (крупы не подвергались термической обработке и т.д.). В итоге там завелись жуки.

Крупу с вредителями можно купить в магазине. Так получается, если ещё в процессе производства были нарушены условия хранения продуктов (крупы не подвергались термической обработке и т.д.). В итоге там завелись жуки. Иммиграция. Насекомые могут попасть в крупы и из других продуктов. Например, купленные на развес сухофрукты – настоящий рассадник мелких насекомых.

Методы борьбы с насекомыми

Обнаружив жуков, необходимо срочно принять ряд следующих мер:

Пересмотреть весь запас сыпучих продуктов на предмет нахождения там непрошеных гостей. Заражённые продукты необходимо выбросить и как можно скорее вынести из дома. Использовать их при приготовлении еды не рекомендуется. Даже после термической обработки.

Вымыть содовым раствором или раствором уксуса (1 стакан воды на 1 ст. ложку средства) кухонные шкафчики и полки, а также ёмкости, в которых хранились крупы.

Осмотреть на кухне все щели и укромные места. Их также можно обработать раствором уксуса и затем заклеить скотчем.

Разложить на кухонных полках листья лаврового листа, веточки лаванды, полыни, мускатный орех. Запах этих растений отпугнёт насекомых.

Приготовить для жуков угощение из буры (тетраборат натрия). В соотношении 1:1 добавить буру в сахарную пудру, пшено или манку. Можно пооложить в смесь мёд. Затем эту массу скатать в шарики и разложить по картонкам в разных уголках кухни. Но необходимо позаботиться, чтобы эту отраву случайно не съели домашние животные или маленькие дети.

Пересыпать все крупы в герметичную стеклянную или пластиковую тару. Хранить крупы в целлофановых пакетах и холщовых мешочках нельзя, т.к. насекомые без труда в них проникнут.

При борьбе с насекомыми эффективны некоторые химические препараты – «Антижук», «Рогнеда», «Пиретрум», «Дихлофос». Но перед их использованием нужно убрать продукты питания, посуду и столовые приборы, чтобы они не были обработаны химикатами.

Лучший способ борьбы – это профилактика. Для того чтобы исключить появление насекомых, нужно содержать кухню в чистоте и порядке, осматривать крупы после покупки, соблюдать сроки их годности, хранить в стеклянной таре.

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