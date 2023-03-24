Как избежать подделки при покупке одежды в интернет-магазине

Спрос на фирменную одежду во многом регулируется ее ценой: брендовые вещи нравятся всем, но дорого стоят. В таких условиях развитие рынка подделок было неизбежным. В магазинах авторских брендов, таких как https://elenamiro.ru/, всегда можно рассчитывать на качественные оригинальные вещи, но контрафакт заполонил и розничный, и сетевой рынок, поэтому будет полезно знать основные правила, как отличить подделку при покупке одежды.

Не поддавайтесь соблазну

Как бы соблазнительно ни выглядела вещь на фото, всегда старайтесь соотносить свои ожидания с ценой, особенно если речь идет о дизайнерской одежде или обуви, продающейся через интернет. Фирменная вещь не может стоить дешево: за низкой стоимостью почти наверняка кроется грубая подделка, а для привлечения покупателей продавцы загружают в описание фото оригинального товара.

Изучайте информацию на официальных сайтах

Чтобы защитить свою аудиторию, многие бренды публикуют на сайтах инструкции, помогающие отличить оригинальный товар от подделки. Эта информация особенно актуальна, если вы собираетесь купить вещь не в фирменном магазине. А если вы уже приобрели товар и сомневаетесь в его качестве, можно написать в поддержку на сайте бренда и попросить о консультации.

Уделяйте внимание деталям

Покупая одежду или обувь в офлайн-магазине, не стесняйтесь внимательно рассмотреть товар, даже под бдительным взглядом консультанта. Детали могут о многом сказать:

Фурнитура. Авторы подделок экономят на качестве, поэтому металлические элементы почти всегда не отшлифованы, имеют неровности и острые края. На оригинальных изделиях фурнитура гладкая, ровная, однородно окрашенная.

Швы. Просмотрите швы со всех сторон изделия: они должны быть одинаковыми по виду, качеству, направлению. Если, например, один шов прямой, другой диагональный, это говорит не в пользу продавца. У оригинальной одежды никогда не будет торчащих ниток или неровной прострочки.

Замки. Многие люксовые марки используют собственную фурнитуру либо сотрудничают в этом аспекте с другими известными фирмами. На молниях и застежках одежды и сумок будет обозначение фирмы-производителя элемента. Подделка, скорее всего, будет оснащена «ноунейм»-застежками.

Клеймо бренда. Штамп тоже может о многом рассказать. Несовпадение шрифтов, неровно расположенные буквы, неравномерная или потекшая окраска – все это укажет на подделку.

Не бойтесь принюхаться к вещи. Пусть это выглядит забавно, но некачественные материалы часто имеют неприятный запах. Оригинальная вещь не будет резко пахнуть.

Не сравнивайте вещи разных брендов

Единой рабочей схемы безошибочного распознавания оригиналов нет: каждая фирма следует собственному техпроцессу, предъявляет свои требования к качеству. Если вы нашли на сайте, например, Louis Vuitton, какие-то специфические методы проверки, не стоит ожидать, что они помогут в оценке изделия от Chanel.

Меньше внимания кодам и карточкам

Коды изделий, содержащие информацию о том, на какой фабрике они изготовлены, тоже не застрахованы от подделок. Даже если поиск по коду что-то обнаружит, это не может служить подтверждением аутентичности изделия. Чеки из бутиков, разнообразные карточки тоже легко имитировать, так что это не гарантирует покупки оригинала, а лишь повышает стоимость подделки.

Самый верный способ сэкономить на брендовых вещах – следить за распродажами, промокодами и скидками на официальных ресурсах бренда. Покупайте только на проверенных площадках. В неизвестных магазинах, на маркетплейсах и сайтах объявлений высок риск наткнуться на подделку.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.