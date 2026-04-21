Как конкурс «Партитура» меняет жизнь своих участников

За дипломами и денежными призами Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» стоят реальные карьерные взлёты: авторские концерты в Московском доме композиторов, заказы от виолончельной академии, премьеры в Большом зале консерватории и Петербургской филармонии, признание профессионального сообщества. Это не обещания, а факты из жизни лауреатов. Гала-концерт конкурса «Партитура» становится не финалом, а стартом!

А тем временем продолжается приём заявок на IV Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» — он продлится до 1 мая 2026 года. Успех возможен не только для избранных: система поддержки участников выстроена так, чтобы каждый талантливый автор получил шанс на исполнение и признание.

Рассказываем, как четыре композитора превратили победу в «Партитуре» в трамплин для своей карьеры.

Евдокия Сандлер, спецпризёр в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»:

III конкурс «Партитура» стал для меня отправной точкой. Я стала смелее, перестала думать, что что-то «не про меня». Этот успех дал мощный импульс к развитию диалога с творческими коллективами и солистами.

За два года после конкурса произошло многое: победа на Всероссийском песенном конкурсе композиторов, стажировка в Малом театре, авторский вечер в Московском доме композиторов, который был записан и выпущен в виде фильма-концерта на видеоплатформе «Орфей». Моя музыка звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калининграде. Сейчас работаю над сюитой для домры-альт и новым сочинением для балалайки с оркестром — его премьера состоится 15 мая в Большом зале Московской консерватории.

Динис Курбанов, спецпризёр в номинации «Симфоническое произведение крупной формы»:

«Партитура» сильно повлияла на мою судьбу. Моя музыка прозвучала в Большом зале консерватории четырежды! Благодаря конкурсу состоялось моё знакомство с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, Камерным хором консерватории и Народным хором Москвы.

После конкурса я подружился с радиостанцией «Орфей»: вышло моё интервью в программе «В пределах классики», моя музыка теперь звучит в эфире. Моя композиторская жизнь стала очень активной: концерты и премьеры в Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве, Сочи. Плюс победы на международных конкурсах и присвоение учёного звания доцента в Уральской консерватории.

28 апреля мы с Иваном Коловановым (тоже лауреатом «Партитуры») готовим двойной авторский концерт в Большом зале Уральской консерватории.

Софья Круглова, участница конкурса:

После конкурса много людей узнало о моей музыке, я получила большое количество отзывов. Появилось окончательное осознание себя композитором и мотивация писать новые сочинения. Я приняла участие во многих проектах в качестве приглашённого композитора: Первая литературная премия «Слово», фестиваль хоровых и симфонических дирижёров имени Дударовой. Моё сочинение издано в альбоме «Победители III конкурса «Партитура»» на цифровых площадках. Особенно ценен для меня специальный приз от Всероссийской виолончельной академии на создание сочинения для фестиваля имени Берлинского «CELLOвек». 29 марта в Большом зале консерватории прозвучала моя пьеса для четырёх виолончелей с оркестром. Не думаю, что без «Партитуры» у меня получилось бы принять участие в таких масштабных проектах!

Валерий Макаров, участник конкурса:

Я считаю, что для любого композитора нет высшей радости, чем исполнение его музыки. «Партитура» дарит молодым авторам эту возможность. Я никогда не мог подумать, что моя опера прозвучит в исполнении лучшего оркестра на легендарной сцене Большого зала консерватории.

Этот сезон для меня выдался насыщенным. На московских площадках дважды прозвучал мой вокальный цикл на стихи Марины Цветаевой. А 26 апреля на сцене Самарской филармонии в исполнении оркестра прозвучит моя симфоническая увертюра «Цирковой бурлеск». Моя главная мечта — чтобы мою оперу исполнили целиком, на театральной сцене. Надеюсь, она обязательно сбудется. Я планирую снова подать заявку на конкурс — за это время я подготовил три произведения в разных номинациях.

Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России, Союза композиторов России. Партнёры проекта – Московская консерватория, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Российский национальный музей музыки, Московский государственный академический симфонический оркестр и телерадиоцентр «Орфей». Генеральный партнёр — Русское музыкальное общество.

