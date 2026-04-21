Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEКак конкурс «Партитура» меняет жизнь своих участников

Как конкурс «Партитура» меняет жизнь своих участников

By editor
134
партитура - премия композиторов - общая

За дипломами и денежными призами Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» стоят реальные карьерные взлёты: авторские концерты в Московском доме композиторов, заказы от виолончельной академии, премьеры в Большом зале консерватории и Петербургской филармонии, признание профессионального сообщества. Это не обещания, а факты из жизни лауреатов. Гала-концерт конкурса «Партитура» становится не финалом, а стартом!

А тем временем продолжается приём заявок на IV Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» — он продлится до 1 мая 2026 года. Успех возможен не только для избранных: система поддержки участников выстроена так, чтобы каждый талантливый автор получил шанс на исполнение и признание.

Рассказываем, как четыре композитора превратили победу в «Партитуре» в трамплин для своей карьеры.

евдокия сандлер

Евдокия Сандлер, спецпризёр в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»:

III конкурс «Партитура» стал для меня отправной точкой. Я стала смелее, перестала думать, что что-то «не про меня». Этот успех дал мощный импульс к развитию диалога с творческими коллективами и солистами.

За два года после конкурса произошло многое: победа на Всероссийском песенном конкурсе композиторов, стажировка в Малом театре, авторский вечер в Московском доме композиторов, который был записан и выпущен в виде фильма-концерта на видеоплатформе «Орфей». Моя музыка звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калининграде. Сейчас работаю над сюитой для домры-альт и новым сочинением для балалайки с оркестром — его премьера состоится 15 мая в Большом зале Московской консерватории.

динис курбанов

Динис Курбанов, спецпризёр в номинации «Симфоническое произведение крупной формы»:

«Партитура» сильно повлияла на мою судьбу. Моя музыка прозвучала в Большом зале консерватории четырежды! Благодаря конкурсу состоялось моё знакомство с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, Камерным хором консерватории и Народным хором Москвы.
После конкурса я подружился с радиостанцией «Орфей»: вышло моё интервью в программе «В пределах классики», моя музыка теперь звучит в эфире. Моя композиторская жизнь стала очень активной: концерты и премьеры в Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве, Сочи. Плюс победы на международных конкурсах и присвоение учёного звания доцента в Уральской консерватории.
28 апреля мы с Иваном Коловановым (тоже лауреатом «Партитуры») готовим двойной авторский концерт в Большом зале Уральской консерватории.

софья круглова

Софья Круглова, участница конкурса:

После конкурса много людей узнало о моей музыке, я получила большое количество отзывов. Появилось окончательное осознание себя композитором и мотивация писать новые сочинения. Я приняла участие во многих проектах в качестве приглашённого композитора: Первая литературная премия «Слово», фестиваль хоровых и симфонических дирижёров имени Дударовой. Моё сочинение издано в альбоме «Победители III конкурса «Партитура»» на цифровых площадках. Особенно ценен для меня специальный приз от Всероссийской виолончельной академии на создание сочинения для фестиваля имени Берлинского «CELLOвек». 29 марта в Большом зале консерватории прозвучала моя пьеса для четырёх виолончелей с оркестром. Не думаю, что без «Партитуры» у меня получилось бы принять участие в таких масштабных проектах!

валерий макаров

Валерий Макаров, участник конкурса:

Я считаю, что для любого композитора нет высшей радости, чем исполнение его музыки. «Партитура» дарит молодым авторам эту возможность. Я никогда не мог подумать, что моя опера прозвучит в исполнении лучшего оркестра на легендарной сцене Большого зала консерватории.

Этот сезон для меня выдался насыщенным. На московских площадках дважды прозвучал мой вокальный цикл на стихи Марины Цветаевой. А 26 апреля на сцене Самарской филармонии в исполнении оркестра прозвучит моя симфоническая увертюра «Цирковой бурлеск». Моя главная мечта — чтобы мою оперу исполнили целиком, на театральной сцене. Надеюсь, она обязательно сбудется. Я планирую снова подать заявку на конкурс — за это время я подготовил три произведения в разных номинациях.

Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России, Союза композиторов России. Партнёры проекта – Московская консерватория, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Российский национальный музей музыки, Московский государственный академический симфонический оркестр и телерадиоцентр «Орфей». Генеральный партнёр — Русское музыкальное общество.

Фото предоставлено пресс-службой радио «Орфей»

