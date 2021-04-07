Как красиво читать вслух? 7 советов и упражнений от диктора

Красиво читать вслух – это мечта родителей, педагогов и самих школьников, даже если они еще не до конца ее осознают. Возможность заявить о себе ярко и громко, побеждать на конкурсах чтецов, читать детям любимые произведения как настоящий диктор аудиокниги, а, главное, понимать задумку автора – чувствовать его ритм – желанный и актуальный навык. Как его развить и как подойти к Маяковскому и Пастернаку, Пушкину и Лермонтову, пространным описаниям Толстого?
Об этом рассказал на открытом мастер-классе «Как читать вслух красиво?» проекта «Родительский университет: PRO-Родители» профессиональный диктор, преподаватель KIDSDEV по технике речи и ораторскому мастерству Максим Левченко.
Скорость мыслей и скорость речи
Речь – это, прежде всего, практика. Можно прослушать сотни лекций о том, как кататься на велосипеде, но это не позволит вам сесть и поехать.
Наши мысли работают на огромной скорости, и когда мы читаем про себя, то делаем это очень быстро. Порой пропускаем огромные абзацы, а не просто предложения, описания природы, рассуждения автора и лирические отступления.
Но изложение мыслей вслух требует определенного навыка, потому что вслух мы говорим и читаем для кого-то. Этот кто-то – взрослый или ребенок – должен четко понимать, какую мысль вы хотите донести.
Тело и наша речь
Наша речь неразрывно связана с нашим телом: как ведет себя наше тело, так мы и говорим.
Упражнение-эксперимент «Счет до пяти»
Поднимите руку вверх. Вслух произносите числа и загибайте пальцы. Досчитайте до пяти громко и выразительно
Возможно, вы не обратили внимание, но каждый палец сгибался в тот момент, когда было озвучено число. Вы говорили энергично, и пальцы загибались энергично. Теперь посчитайте громко и медленно, также медленно загибая пальцы. Третья часть эксперимента: произносите слова громко и быстро, но пальцы загибайте медленно. Как итог: ничего не получается! Причина в том, что наша речь синхронизирована с телом, и когда мы выводим систему из равновесия, то чувствуем дискомфорт, нам неудобно или говорить, или загибать пальцы.
Что происходит, когда мы читаем стихотворение? Мысли, прекрасные и яркие, с одной стороны торопят нас вперед, а зажатое тело со скрещенными позади руками – тянет назад. В этот момент речь может оказаться неинтересной. Стоите вы или сидите, старайтесь держать руки на весу, пусть они вам помогают.
В чем польза чтения вслух?
Увеличивает словарный запас. Улучшает речь. Добавляет уверенности в себе. Помогает в общении с людьми. Снижает стресс. Развивает память и мышление. Делает человека более творческим. Улучшает концентрацию. Тренирует дыхание.
Логичность речи и правильное дыхание
Первое, о чем важно помнить, – это логичность речи, то, что отражает соотношение языка и мышления. Если вы хотите выразить яркую мысль – речь должна звучать ярко и громко, если печальную – тише, но все так же четко. В любом случае, этому поможет дыхание.
Без логического ударения невозможно выражать мысли, так как одно слово в предложении все-таки должно быть главным.
Классический пример – вопрос «Это твоя бабушка?». Попробуйте переставить ударение на разные слова, и смысл вопроса будет меняться от ударения.
Второй, еще более классический пример, – знаменитая басня Крылова.
Потел, потел; но, наконец, устал,
От Ларчика отстал
И, как открыть его, никак не догадался
А Ларчик просто открывался
И.А. Крылов
Куда ставить ударение в последней строчке? Когда мы ставим ударение на слово «просто», то возникает вопрос: «просто» – это как? Ведь перед нами конец басни. Возникает ощущение незавершенности. Все дело в том, что логическое ударение падает на слово «открывался». Автор имеет в виду не простоту метода, а необходимость просто-напросто открыть ларчик.
Длина строки и логические ударения
Разные поэты используют разную длину строки, у Владимира Маяковского это лесенка в одно слово, у Александра Пушкина – 6–7 слов.
Как правило, мы подсознательно стремимся к желанию прочесть как можно больше слов на одном дыхании. Но это неправильно. Каждый автор вкладывает в стихотворение не только настроение и мысль, он задает ритм.
Воспользуйтесь правилом: каждую строку читайте на одном выдохе и выделяйте последнее слово, перед следующей делайте паузу и вдох.
Как только мы начинаем делать паузы между строчками, появляется ритм – и он создается не за счет интонаций или эмоций, а дыхания.
Читая стихи, дети часто не дают себе возможность выдохнуть, путаются в быстролетящих мыслях. С таким размеренным темпом, как в правиле, вы сможете прочитать все произведение до конца.
Попробуйте попрактиковаться на отрывках ниже. Все примеры необходимо воспринимать не как литературные произведения, а как тренажер. И вы увидите, как эмоции появятся именно благодаря дыханию.
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
М.Ю. Лермонтов
Следуйте за ритмом, который заложен в стихотворении. В случае с «Бородино» он торжественный, в случае со сказкой Александра Сергеевича — размеренный, повествовательный. Детям важно предлагать учить и читать стихи именно в таком формате, по строчке, чтобы было время сделать паузу.
Скорость и громкость речи
Особенность, от которой следует избавиться, – желание говорить быстро
Пусть речь будет медленной и громкой. Только в этом случае есть возможность донести смысл.
Поэзия – искусство площадей. Выходите к доске и рассказывайте так, чтобы вас было слышно. Громкость появляется не за счет напряжения горла, а за счет выдоха.
Конечно, невозможно расценивать речь без психологического аспекта. Когда вы говорите тихо, на вас могут не обратить внимания. Это может быть даже комфортно – никто не смотрит, все тихо, спокойно и незаметно. Но разве это – ваша цель?
Когда вы станете заметными, то почувствуете, как к вам устремятся взоры. Нужно привыкнуть к тому, что вы хороший оратор – вас внимательно слушают. Выходите из зоны комфорта. Рассмотрим еще одно упражнение:
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Б.Л. Пастернак
Пробуйте выделять на одном выдохе и первое, и последнее слово. Здесь есть свой ритм — тот, в котором Пастернак написал стихотворение. В момент, когда вы понимаете ритм, вы говорите словами автора, понимаете произведение.
На этом этапе не стоит вкладывать ощущения, выделяйте слова на одном выдохе. Мы все хотим выразить что-то, но обычно делаем это с помощью изменения тона голоса. Куда лучше попробовать достичь той же цели с помощью дыхания.
Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
В.В. Маяковский
Попробуйте применить правило выдоха, ударения и паузы к стихотворению Владимира Маяковского. Вы поймете, что поэт специально выбирал ритм, похожий на общение с детьми: вы говорите медленно, выделяя каждое слово, чтобы ребенок смог понять.
Все произведения разные. Есть сложные и длинные с замысловатыми предложениями. Ударных слов может быть несколько, но пауза для вдоха после них сохраняется.
Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный.
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший
С. Черный
Саша Черный хочет задеть и даже насмешить читателя, он затеял игру, так следуйте его логике речи. Забудьте, что дыхание нужно для произнесения максимально длинного количества слов подряд. Не стесняйтесь говорить громко. Рефлексы рождаются в процессе, и тело запомнит, как вы читаете стихи, помогая себе руками и движениями.
Помните выражение «чтобы читать вслух, нужно понимать то, о чем вы читаете».
Послушайте самых профессиональных чтецов и их ритм, дикторов на радио: все они читают очень медленно, нам только кажется, что они говорят быстро.
Как правильно читать скороговорки?
Даже когда мы читаем вслух текст, в котором нет рифмы, логическое ударение сохраняется. Все так же необходимо читать два-три слова на одном выдохе и делать это ярко.
Белый снег. Белый мел. Белый заяц тоже бел. А вот белка не бела. Белой даже не была.
Не пытайтесь сразу произнести скороговорку быстро, так как они созданы, вопреки расхожему подходу, не для проверки скорости. Выделяйте ударную гласную в слове и успевайте вдыхать после каждых двух-трех слов. Наша задача: понять логику, донести идею скороговорки, и вместе с этим отработать звуки четко и ясно. Все это не получится, если стараться уложиться в 5 секунд.
Чтение прозы
Читать книги, как любимые дикторы, – отдельная мечта педагогов, мам и пап. Хочется подарить детям сказку, передать эмоцию, но получается не всегда.
Дело в том, что обычно мы читаем сразу несколько строчек на одном дыхании, а потом начинаем сбиваться. Возвращайтесь к главному правилу: передавайте логику речи, делайте акценты и паузы, ведь дыхание и здесь рассчитано на два-три слова. Мозг сам считает ритм произведения и на пятой-шестой строчке текст пойдет как нужно.
Сколько усилий было вложено, когда мы или наши дети читали вслух текст Гоголя, Пушкина, описание дуба из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. Но стоит начать дышать и не бежать – ударные слова начнут появляться самостоятельно. Речь предназначена для того, чтобы передавать не только набор слов, а мысль.
Попробуйте подбросить каждое слово в отрывке вверх. Доверьтесь дыханию и оно выстроит ритм. Не бойтесь, что «подбрасывание» будет выглядеть как «кривляние». Со стороны все выглядит намного спокойнее, а, главное, понятнее:
Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами.
Л.Н. Толстой
Но что делать, если авторский текст закончился, и начинаются диалоги? Как озвучивать голоса разных персонажей?
Менять голос и говорить неестественно не нужно. Главное правило – те же паузы. Вспоминайте, как вы говорите в обычной жизни. Если герой шепчет – шепчите. Если говорит озорной мальчишка – озорничайте! К тому же, автор всегда оставляет подсказки, добавляя описание к диалогам.
Не сомневайтесь в себе, умению выразительно читать можно научиться. Главное, что необходимо, – это практика. Потребуются усилия, чтобы привыкнуть к новому себе: дыханию, ритму, тону. Но такой человек всегда будет привлекать внимание как со стороны маленьких, так и взрослых слушателей.
Мастер-класс был организован проектом «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение» и проектом ГЕРОИ при поддержке Фонда Яны Поплавской.
Следующее очное и онлайн-занятие с Максимом Левченко будет посвящено теме «Знаки препинания в речи» и состоится в мае 2021 года. Зарегистрироваться на этот и другие мероприятия можно на официальном сайте https://parents.university/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.