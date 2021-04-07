Как красиво читать вслух? 7 советов и упражнений от диктора

Кра­си­во читать вслух – это меч­та роди­те­лей, педа­го­гов и самих школь­ни­ков, даже если они еще не до кон­ца ее осо­зна­ют. Воз­мож­ность заявить о себе ярко и гром­ко, побеж­дать на кон­кур­сах чте­цов, читать детям люби­мые про­из­ве­де­ния как насто­я­щий дик­тор аудиок­ни­ги, а, глав­ное, пони­мать задум­ку авто­ра – чув­ство­вать его ритм – желан­ный и акту­аль­ный навык. Как его раз­вить и как подой­ти к Мая­ков­ско­му и Пастер­на­ку, Пуш­ки­ну и Лер­мон­то­ву, про­стран­ным опи­са­ни­ям Толстого?

Об этом рас­ска­зал на откры­том мастер-клас­се «Как читать вслух кра­си­во?» про­ек­та «Роди­тель­ский уни­вер­си­тет: PRO-Роди­те­ли» про­фес­си­о­наль­ный дик­тор, пре­по­да­ва­тель KIDSDEV по тех­ни­ке речи и ора­тор­ско­му мастер­ству Мак­сим Левченко.

Скорость мыслей и скорость речи

Речь – это, преж­де все­го, прак­ти­ка. Мож­но про­слу­шать сот­ни лек­ций о том, как катать­ся на вело­си­пе­де, но это не поз­во­лит вам сесть и поехать.

Наши мыс­ли рабо­та­ют на огром­ной ско­ро­сти, и когда мы чита­ем про себя, то дела­ем это очень быст­ро. Порой про­пус­ка­ем огром­ные абза­цы, а не про­сто пред­ло­же­ния, опи­са­ния при­ро­ды, рас­суж­де­ния авто­ра и лири­че­ские отступления.

Но изло­же­ние мыс­лей вслух тре­бу­ет опре­де­лен­но­го навы­ка, пото­му что вслух мы гово­рим и чита­ем для кого-то. Этот кто-то – взрос­лый или ребе­нок – дол­жен чет­ко пони­мать, какую мысль вы хоти­те донести.

Тело и наша речь

Наша речь нераз­рыв­но свя­за­на с нашим телом: как ведет себя наше тело, так мы и говорим.

Упраж­не­ние-экс­пе­ри­мент «Счет до пяти»

Под­ни­ми­те руку вверх. Вслух про­из­но­си­те чис­ла и заги­бай­те паль­цы. Досчи­тай­те до пяти гром­ко и выразительно

Воз­мож­но, вы не обра­ти­ли вни­ма­ние, но каж­дый палец сги­бал­ся в тот момент, когда было озву­че­но чис­ло. Вы гово­ри­ли энер­гич­но, и паль­цы заги­ба­лись энер­гич­но. Теперь посчи­тай­те гром­ко и мед­лен­но, так­же мед­лен­но заги­бая паль­цы. Тре­тья часть экс­пе­ри­мен­та: про­из­но­си­те сло­ва гром­ко и быст­ро, но паль­цы заги­бай­те мед­лен­но. Как итог: ниче­го не полу­ча­ет­ся! При­чи­на в том, что наша речь син­хро­ни­зи­ро­ва­на с телом, и когда мы выво­дим систе­му из рав­но­ве­сия, то чув­ству­ем дис­ком­форт, нам неудоб­но или гово­рить, или заги­бать пальцы.

Что про­ис­хо­дит, когда мы чита­ем сти­хо­тво­ре­ние? Мыс­ли, пре­крас­ные и яркие, с одной сто­ро­ны торо­пят нас впе­ред, а зажа­тое тело со скре­щен­ны­ми поза­ди рука­ми – тянет назад. В этот момент речь может ока­зать­ся неин­те­рес­ной. Сто­и­те вы или сиди­те, ста­рай­тесь дер­жать руки на весу, пусть они вам помогают.

В чем поль­за чте­ния вслух?

Уве­ли­чи­ва­ет сло­вар­ный запас. Улуч­ша­ет речь. Добав­ля­ет уве­рен­но­сти в себе. Помо­га­ет в обще­нии с людь­ми. Сни­жа­ет стресс. Раз­ви­ва­ет память и мыш­ле­ние. Дела­ет чело­ве­ка более твор­че­ским. Улуч­ша­ет кон­цен­тра­цию. Тре­ни­ру­ет дыхание.

Логич­ность речи и пра­виль­ное дыхание

Пер­вое, о чем важ­но пом­нить, – это логич­ность речи, то, что отра­жа­ет соот­но­ше­ние язы­ка и мыш­ле­ния. Если вы хоти­те выра­зить яркую мысль – речь долж­на зву­чать ярко и гром­ко, если печаль­ную – тише, но все так же чет­ко. В любом слу­чае, это­му помо­жет дыхание.

Без логи­че­ско­го уда­ре­ния невоз­мож­но выра­жать мыс­ли, так как одно сло­во в пред­ло­же­нии все-таки долж­но быть главным.

Клас­си­че­ский при­мер – вопрос «Это твоя бабуш­ка?». Попро­буй­те пере­ста­вить уда­ре­ние на раз­ные сло­ва, и смысл вопро­са будет менять­ся от ударения.

Вто­рой, еще более клас­си­че­ский при­мер, – зна­ме­ни­тая бас­ня Крылова.

Потел, потел; но, нако­нец, устал,

От Лар­чи­ка отстал

И, как открыть его, никак не догадался

А Лар­чик про­сто открывался

И.А. Кры­лов

Куда ста­вить уда­ре­ние в послед­ней строч­ке? Когда мы ста­вим уда­ре­ние на сло­во «про­сто», то воз­ни­ка­ет вопрос: «про­сто» – это как? Ведь перед нами конец бас­ни. Воз­ни­ка­ет ощу­ще­ние неза­вер­шен­но­сти. Все дело в том, что логи­че­ское уда­ре­ние пада­ет на сло­во «откры­вал­ся». Автор име­ет в виду не про­сто­ту мето­да, а необ­хо­ди­мость про­сто-напро­сто открыть ларчик.

Дли­на стро­ки и логи­че­ские ударения

Раз­ные поэты исполь­зу­ют раз­ную дли­ну стро­ки, у Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го это лесен­ка в одно сло­во, у Алек­сандра Пуш­ки­на – 6–7 слов.

Как пра­ви­ло, мы под­со­зна­тель­но стре­мим­ся к жела­нию про­честь как мож­но боль­ше слов на одном дыха­нии. Но это непра­виль­но. Каж­дый автор вкла­ды­ва­ет в сти­хо­тво­ре­ние не толь­ко настро­е­ние и мысль, он зада­ет ритм.

Вос­поль­зуй­тесь пра­ви­лом: каж­дую стро­ку читай­те на одном выдо­хе и выде­ляй­те послед­нее сло­во, перед сле­ду­ю­щей делай­те пау­зу и вдох.

Как толь­ко мы начи­на­ем делать пау­зы меж­ду строч­ка­ми, появ­ля­ет­ся ритм – и он созда­ет­ся не за счет инто­на­ций или эмо­ций, а дыхания.

Читая сти­хи, дети часто не дают себе воз­мож­ность выдох­нуть, пута­ют­ся в быст­ро­ле­тя­щих мыс­лях. С таким раз­ме­рен­ным тем­пом, как в пра­ви­ле, вы смо­же­те про­чи­тать все про­из­ве­де­ние до конца.

Попро­буй­те попрак­ти­ко­вать­ся на отрыв­ках ниже. Все при­ме­ры необ­хо­ди­мо вос­при­ни­мать не как лите­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния, а как тре­на­жер. И вы уви­ди­те, как эмо­ции появят­ся имен­но бла­го­да­ря дыханию.

— Ска­жи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спа­лен­ная пожаром,

Фран­цу­зу отдана?

Ведь были ж схват­ки боевые,

Да, гово­рят, еще какие!

Неда­ром пом­нит вся Россия

Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынеш­нее племя:

Бога­ты­ри — не вы!

Пло­хая им доста­лась доля:

Немно­гие вер­ну­лись с поля...

Не будь на то гос­под­ня воля,

Не отда­ли б Москвы!

М.Ю. Лер­мон­тов

Сле­дуй­те за рит­мом, кото­рый зало­жен в сти­хо­тво­ре­нии. В слу­чае с «Боро­ди­но» он тор­же­ствен­ный, в слу­чае со сказ­кой Алек­сандра Сер­ге­е­ви­ча — раз­ме­рен­ный, повест­во­ва­тель­ный. Детям важ­но пред­ла­гать учить и читать сти­хи имен­но в таком фор­ма­те, по строч­ке, что­бы было вре­мя сде­лать паузу.

Ско­рость и гром­кость речи

Осо­бен­ность, от кото­рой сле­ду­ет изба­вить­ся, – жела­ние гово­рить быстро

Пусть речь будет мед­лен­ной и гром­кой. Толь­ко в этом слу­чае есть воз­мож­ность доне­сти смысл.

Поэ­зия – искус­ство пло­ща­дей. Выхо­ди­те к дос­ке и рас­ска­зы­вай­те так, что­бы вас было слыш­но. Гром­кость появ­ля­ет­ся не за счет напря­же­ния гор­ла, а за счет выдоха.

Конеч­но, невоз­мож­но рас­це­ни­вать речь без пси­хо­ло­ги­че­ско­го аспек­та. Когда вы гово­ри­те тихо, на вас могут не обра­тить вни­ма­ния. Это может быть даже ком­форт­но – никто не смот­рит, все тихо, спо­кой­но и неза­мет­но. Но раз­ве это – ваша цель?

Когда вы ста­не­те замет­ны­ми, то почув­ству­е­те, как к вам устре­мят­ся взо­ры. Нуж­но при­вык­нуть к тому, что вы хоро­ший ора­тор – вас вни­ма­тель­но слу­ша­ют. Выхо­ди­те из зоны ком­фор­та. Рас­смот­рим еще одно упражнение:

Быть зна­ме­ни­тым некрасиво.

Не это поды­ма­ет ввысь.

Не надо заво­дить архива,

Над руко­пи­ся­ми трястись.

Цель твор­че­ства — самоотдача,

А не шуми­ха, не успех.

Позор­но, ниче­го не знача,

Быть прит­чей на устах у всех.

Б.Л. Пастер­нак

Про­буй­те выде­лять на одном выдо­хе и пер­вое, и послед­нее сло­во. Здесь есть свой ритм — тот, в кото­ром Пастер­нак напи­сал сти­хо­тво­ре­ние. В момент, когда вы пони­ма­е­те ритм, вы гово­ри­те сло­ва­ми авто­ра, пони­ма­е­те произведение.

На этом эта­пе не сто­ит вкла­ды­вать ощу­ще­ния, выде­ляй­те сло­ва на одном выдо­хе. Мы все хотим выра­зить что-то, но обыч­но дела­ем это с помо­щью изме­не­ния тона голо­са. Куда луч­ше попро­бо­вать достичь той же цели с помо­щью дыхания.

Крош­ка сын

к отцу пришёл,

и спро­си­ла кроха:

— Что такое

хоро­шо

и что такое

пло­хо? —

У меня

сек­ре­тов нет, —

слу­шай­те, детишки, —

папы это­го

ответ

поме­щаю

в книж­ке.

В.В. Мая­ков­ский

Попро­буй­те при­ме­нить пра­ви­ло выдо­ха, уда­ре­ния и пау­зы к сти­хо­тво­ре­нию Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го. Вы пой­ме­те, что поэт спе­ци­аль­но выби­рал ритм, похо­жий на обще­ние с детьми: вы гово­ри­те мед­лен­но, выде­ляя каж­дое сло­во, что­бы ребе­нок смог понять.

Все про­из­ве­де­ния раз­ные. Есть слож­ные и длин­ные с замыс­ло­ва­ты­ми пред­ло­же­ни­я­ми. Удар­ных слов может быть несколь­ко, но пау­за для вдо­ха после них сохраняется.

Роза пре­крас­на по фор­ме и запах име­ет приятный.

Боли­го­лов некра­сив и при этом ужас­но воняет.

Бай­рон, и Шил­лер, и Скотт совер­шен­ны и духом и телом

Но без­об­ра­зен Буре­нин, и дух от него нехороший

С. Чер­ный

Саша Чер­ный хочет задеть и даже насме­шить чита­те­ля, он зате­ял игру, так сле­дуй­те его логи­ке речи. Забудь­те, что дыха­ние нуж­но для про­из­не­се­ния мак­си­маль­но длин­но­го коли­че­ства слов под­ряд. Не стес­няй­тесь гово­рить гром­ко. Рефлек­сы рож­да­ют­ся в про­цес­се, и тело запом­нит, как вы чита­е­те сти­хи, помо­гая себе рука­ми и движениями.

Помни­те выра­же­ние «что­бы читать вслух, нуж­но пони­мать то, о чем вы читаете».

Послу­шай­те самых про­фес­си­о­наль­ных чте­цов и их ритм, дик­то­ров на радио: все они чита­ют очень мед­лен­но, нам толь­ко кажет­ся, что они гово­рят быстро.

Как пра­виль­но читать скороговорки?

Даже когда мы чита­ем вслух текст, в кото­ром нет риф­мы, логи­че­ское уда­ре­ние сохра­ня­ет­ся. Все так же необ­хо­ди­мо читать два-три сло­ва на одном выдо­хе и делать это ярко.

Белый снег. Белый мел. Белый заяц тоже бел. А вот бел­ка не бела. Белой даже не была.

Не пытай­тесь сра­зу про­из­не­сти ско­ро­го­вор­ку быст­ро, так как они созда­ны, вопре­ки рас­хо­же­му под­хо­ду, не для про­вер­ки ско­ро­сти. Выде­ляй­те удар­ную глас­ную в сло­ве и успе­вай­те вды­хать после каж­дых двух-трех слов. Наша зада­ча: понять логи­ку, доне­сти идею ско­ро­го­вор­ки, и вме­сте с этим отра­бо­тать зву­ки чет­ко и ясно. Все это не полу­чит­ся, если ста­рать­ся уло­жить­ся в 5 секунд.

Чте­ние прозы

Читать кни­ги, как люби­мые дик­то­ры, – отдель­ная меч­та педа­го­гов, мам и пап. Хочет­ся пода­рить детям сказ­ку, пере­дать эмо­цию, но полу­ча­ет­ся не всегда.

Дело в том, что обыч­но мы чита­ем сра­зу несколь­ко стро­чек на одном дыха­нии, а потом начи­на­ем сби­вать­ся. Воз­вра­щай­тесь к глав­но­му пра­ви­лу: пере­да­вай­те логи­ку речи, делай­те акцен­ты и пау­зы, ведь дыха­ние и здесь рас­счи­та­но на два-три сло­ва. Мозг сам счи­та­ет ритм про­из­ве­де­ния и на пятой-шестой строч­ке текст пой­дет как нужно.

Сколь­ко уси­лий было вло­же­но, когда мы или наши дети чита­ли вслух текст Гого­ля, Пуш­ки­на, опи­са­ние дуба из рома­на «Вой­на и мир» Л.Н. Тол­сто­го. Но сто­ит начать дышать и не бежать – удар­ные сло­ва нач­нут появ­лять­ся само­сто­я­тель­но. Речь пред­на­зна­че­на для того, что­бы пере­да­вать не толь­ко набор слов, а мысль.

Попро­буй­те под­бро­сить каж­дое сло­во в отрыв­ке вверх. Доверь­тесь дыха­нию и оно выстро­ит ритм. Не бой­тесь, что «под­бра­сы­ва­ние» будет выгля­деть как «крив­ля­ние». Со сто­ро­ны все выгля­дит намно­го спо­кой­нее, а, глав­ное, понятнее:

Это был огром­ный, в два обхва­та дуб, с обло­ман­ны­ми, дав­но, вид­но, сука­ми и с обло­ман­ной корой, зарос­шей ста­ры­ми боляч­ка­ми. С огром­ны­ми сво­и­ми неук­лю­же, несим­мет­рич­но рас­то­пы­рен­ны­ми коря­вы­ми рука­ми и паль­ца­ми, он ста­рым, сер­ди­тым и пре­зри­тель­ным уро­дом сто­ял меж­ду улы­ба­ю­щи­ми­ся березами.

Л.Н. Тол­стой

Но что делать, если автор­ский текст закон­чил­ся, и начи­на­ют­ся диа­ло­ги? Как озву­чи­вать голо­са раз­ных персонажей?

Менять голос и гово­рить неесте­ствен­но не нуж­но. Глав­ное пра­ви­ло – те же пау­зы. Вспо­ми­най­те, как вы гово­ри­те в обыч­ной жиз­ни. Если герой шеп­чет – шеп­чи­те. Если гово­рит озор­ной маль­чиш­ка – озор­ни­чай­те! К тому же, автор все­гда остав­ля­ет под­сказ­ки, добав­ляя опи­са­ние к диалогам.

Не сомне­вай­тесь в себе, уме­нию выра­зи­тель­но читать мож­но научить­ся. Глав­ное, что необ­хо­ди­мо, – это прак­ти­ка. Потре­бу­ют­ся уси­лия, что­бы при­вык­нуть к ново­му себе: дыха­нию, рит­му, тону. Но такой чело­век все­гда будет при­вле­кать вни­ма­ние как со сто­ро­ны малень­ких, так и взрос­лых слушателей.

Мастер-класс был орга­ни­зо­ван про­ек­том «Роди­тель­ский уни­вер­си­тет: PRO-Роди­те­ли» ГК «Про­све­ще­ние» и про­ек­том ГЕРОИ при под­держ­ке Фон­да Яны Поплавской.

Сле­ду­ю­щее очное и онлайн-заня­тие с Мак­си­мом Лев­чен­ко будет посвя­ще­но теме «Зна­ки пре­пи­на­ния в речи» и состо­ит­ся в мае 2021 года. Заре­ги­стри­ро­вать­ся на этот и дру­гие меро­при­я­тия мож­но на офи­ци­аль­ном сай­те https://parents.university/

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