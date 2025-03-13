«Как любить тебя»: ЭЛиПС выпустили новый лирический сингл

Новый сингл дуэта ЭЛиПС от одного из ведущих хитмейкеров страны Сергея Ревтова обещает стать настоящим музыкальным событием сезона. Романтический трек «Как любить тебя», рассказывающий историю о рождении глубоких чувств на грани дружбы и влюбленности, завоевывает сердца слушателей буквально с первой ноты, заставляя задумываться над самым важным в жизни.
В песне «Как любить тебя» перед лирическими героями Эльгизы Каражановой и Сурена Платонова — солистов ЭЛиПС — встает нелегкий выбор — оставить все как есть, в безопасности и комфорте, или же сделать решительный шаг навстречу новой любви.
Таким образом, в сюжете трека раскрываются животрепещущие вопросы — возможно ли навсегда покинуть френдзону, позволив чувствам перерасти дружбу и сняв все общественные табу? Ответы именно на эти вопросы легли в основу композиции «Как любить тебя» — трогательной баллады о тех, кто внезапно осознал, что за годами близости и доверия скрывается нечто большее, чем просто приятельские отношения.
Проникновенная лирика и мелодичный саунд «Как любить тебя» позволяют слушателям полностью погрузиться в эмоциональную историю трека и увидеть в сюжете что-то близкое для себя. Кроме того, композиция получила продолжение в виде зрелищного видеоряда, который усиливает восприятие песни и создает приятную атмосферу.
Безусловно, новинка «Как любить тебя» станет одним из главных музыкальных открытий весны, подарив слушателям глубокую, но в то же время легкую и непринужденную историю о зарождении настоящих чувств.
«Скажи мне как,
Как теперь любить тебя.
Ведь мы всего лишь с тобой друзья,
Все поцелуи — табу,
И я ругаю судьбу,
Я больше так не могу…»