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«Как любить тебя»: ЭЛиПС выпустили новый лирический сингл

editor
By editor
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эллипс-как-любить-тебя
Фото © пресс-служба Rocket Records

Новый сингл дуэта ЭЛиПС от одного из ведущих хитмейкеров страны Сергея Ревтова обещает стать настоящим музыкальным событием сезона. Романтический трек «Как любить тебя», рассказывающий историю о рождении глубоких чувств на грани дружбы и влюбленности, завоевывает сердца слушателей буквально с первой ноты, заставляя задумываться над самым важным в жизни.

В песне «Как любить тебя» перед лирическими героями Эльгизы Каражановой и Сурена Платонова — солистов ЭЛиПС — встает нелегкий выбор — оставить все как есть, в безопасности и комфорте, или же сделать решительный шаг навстречу новой любви.

Таким образом, в сюжете трека раскрываются животрепещущие вопросы — возможно ли навсегда покинуть френдзону, позволив чувствам перерасти дружбу и сняв все общественные табу? Ответы именно на эти вопросы легли в основу композиции «Как любить тебя» — трогательной баллады о тех, кто внезапно осознал, что за годами близости и доверия скрывается нечто большее, чем просто приятельские отношения.

Проникновенная лирика и мелодичный саунд «Как любить тебя» позволяют слушателям полностью погрузиться в эмоциональную историю трека и увидеть в сюжете что-то близкое для себя. Кроме того, композиция получила продолжение в виде зрелищного видеоряда, который усиливает восприятие песни и создает приятную атмосферу.

Безусловно, новинка «Как любить тебя» станет одним из главных музыкальных открытий весны, подарив слушателям глубокую, но в то же время легкую и непринужденную историю о зарождении настоящих чувств.

«Скажи мне как,
Как теперь любить тебя.
Ведь мы всего лишь с тобой друзья,
Все поцелуи — табу,
И я ругаю судьбу,
Я больше так не могу…»

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