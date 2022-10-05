Как музею находить партнеров и самому быть эффективным партнером города?

На выездной сессии в Саратове эксперты Открытого лектория «Культура 2.0» рассказали, как музею наладить сотрудничество с городом, бизнесом и обществом.

Открыла программу «Культуры 2.0» в Саратове экспертная сессия «Музей и его партнеры». На примере реализованных проектов представители московских музеев объяснили, как сформулировать критерии успешности сотрудничества и выбрать наиболее подходящий формат взаимодействия.

Дарья Ковальчук, директор по развитию в Музее русского импрессионизма (Москва), и Юлия Комшина, специалист по работе с партнерами Музея транспорта (Москва), на примере своих культурных институций показали, как строится финансовое и нефинансовое сотрудничество с музеем, чем отличается спонсорство от партнерства и коллабораций, как адаптировать столичный опыт в регионах.

Ключом к эффективному партнерству оба эксперта назвали четкое понимание собственной миссии и аудитории. «Миссия музея — это то, что его выделяет, делает индивидуальным, это его внутренний код. И ее осознание в последующем поможет подбирать партнеров под свои задачи и цели», — пояснила Юлия Комшина. Эксперты «Культуры 2.0» подчеркнули, что партнеров надо подбирать под конкретные проекты, исходя из общих посылов, заложенных в бренде потенциального партнера и самого музея. В этом случае культурная институция становится не просителем, а тем, кто через креативный подход помогает решать бизнес-задачи, связанные с расширением аудитории партнера и укреплением его связей с конкретными стейкхолдерами. Дарья Ковальчук структурировала типы мероприятий и проектов, которые музеи могут предложить партнерам как новый формат коммуникации с каждой из целевых аудиторий.

Второй частью выездной сессии стала открытая дискуссия «Партнерство музея и города», в рамках которой эксперты говорили о том, как может музей менять городскую среду, о важных аспектах взаимодействия с локальной аудиторией и изучении ее специфики.

Участниками дискуссии стали Анна Берникова, председатель РОО ЭКО «Слобода», руководитель проекта «Басмания» (Москва), Оксана Будулак, искусствовед, куратор, арт-критик и замдиректора по развитию в Музейном центре «Площадь Мира», создатель лаборатории искусства города PubLab (Красноярск), и Александр Быченко, создатель музеев городского быта «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» (Калининград).

О том, что именно взаимодействие с рядовыми жителями города стало фундаментом одного из его музейных проектов, рассказал Александр Быченко: глубинные интервью с несколькими десятками калининградцев стали отправной точкой при разработке концепции «Дома китобоя». Более того, сами жители Калининграда помогли сформировать экспозицию музея, принося предметы советского интерьера и быта. В итоге, по форме и содержанию «Дом китобоя» получился музеем о людях и для людей.

Своим опытом изучения локального сообщества поделилась и Оксана Будулак, которая на базе ряда проектов проводила исследования того, как искусство влияет на жителей городов и как через эмоциональные реакции широкая аудитория коммуницирует с объектами современного искусства.

Анна Берникова, представляющая общественную краеведческую организацию, рассказала об опыте реализации социокультурного проекта, объединяющего около 40 культурных институций и направленного на изучение и сохранения части внутригородской территории в интересах различных социальных групп — Басманного района. Для музея под открытым небом был проведен целый ряд исследований: как жители и разные стейкхолдеры относятся к сохранению исторического наследия, какие креативные кластеры существуют в регионе, и какие виды экскурсионных продуктов наиболее востребованы. В итоге проект превратился в модельную площадку, где апробируются разные методы и инструменты работы с культурным наследием. Эксперт Открытого лектория подчеркнула, что пути развития каждой конкретной институции должны базироваться на изучении отличительных особенностей и реальных потребностей целевой аудитории: «Сейчас нужна площадка, где интересы групп можно услышать, обсудить какие-то совместные решения. И почему бы музею не стать этой площадкой?»

Все мероприятия Открытого лектория «Культура 2.0» бесплатны и транслируются онлайн с переводом на российский жестовый язык (РЖЯ). Записи всех онлайн-трансляций опубликованы на сайте https://culturalforum.ru/culture_2_0

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